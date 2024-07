Come mantenere intatta l’abbronzatura? I trucchi delle star

Ha impiegato mesi per ottenere l’abbronzatura perfetta e temi che vada via in un battibaleno? Fai così, segui i trucchi delle star.

Avere una pelle dorata e naturalmente baciata dal sole è il sogno di molti. Sono tanti coloro che asseriscono di vedersi più attraenti e desiderabili con l’abbronzatura. Di fatto non è una semplice percezione, priva dunque di concretezza. L’abbronzatura nasconde infatti le piccole discromie della pelle che appare quindi più sana e luminosa, regalando qualche anno in meno. Inoltre camuffa la ritenzione idrica e la cellulite, le gambe risultano essere più toniche e slanciate. Se moderata e leggera, l’abbronzatura riesce a nascondere anche i piccoli segni del tempo.

Il sole d’altronde è un alleato del benessere e dunque anche dell’estetica. Ciò che è importante è non esagerare, l’esposizione massiccia e aggressiva al sole, favorisce la comparsa di macchie cutanee e accelera il naturale processo di invecchiamento della pelle, inoltre i raggi UVB e UVA possono causare danni permanenti sino alla comparsa di alcuni tipi di tumore. La parola d’ordine è dunque: moderazione. Esporsi circa 20 minuti al giorno al sole è un toccasana, superata questa soglia i raggi solari fanno male.

Come mantenere l’abbronzatura più a lungo? I trucchi delle star

Studi scientifici hanno infatti dimostrato che esporsi al sole per circa 20 minuti al giorno, favorisce la produzione di Vitamina D, una sostanza indispensabile per il benessere del sistema immunitario, delle ossa e dei muscoli. Si tratta di un lasso temporale da non superare, poiché è il tempo necessario affinché il corpo metta in atto il suo processo di difesa contro i possibili danni causati dal sole, producendo melanina, una sostanza deputata all’abbronzatura. Trascorsi 20 minuti, la produzione di melanina si arresta. Ma come mantenere l’abbronzatura intatta anche dopo le vacanze? Basta seguire queste semplici regole.

1.Esporsi al sole per almeno 20 minuti al giorno. Come accennato è il tempo necessario per abbronzarsi in sicurezza.

2.Effettuare degli scrub. Una pulizia profonda della pelle è imprescindibile per ottenere un colorito dorato e sano.

3.Bere a sufficienza. Una pelle idratata è una pelle più elastica e dunque meno incline a screpolature e secchezza.

4.Mangiare sano. Prediligere cibi ricchi di vitamina C, come frutti rossi e arancioni è importantissimo.

5.Evitare prodotti aggressivi. Prodotti per l’igiene e creme particolarmente aggressive danneggiano l’abbronzatura, in estate è preferibile applicare cosmetici naturali.