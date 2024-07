Come rendere i denti più bianchi senza correre dal dentista? Svelati i trucchetti delle star, seguili e vedrai che risultati.

Avere denti bianchi e sani e il sogno di molti. Per ottenere un sorriso come quello delle star hollywoodiane in tanti ricorrono ad estenuanti sedute sbiancanti dal dentista, ma sono davvero necessarie? Premesso che recarsi da un esperto della salute dentale, almeno ogni anno è imprescindibile per la salute del cavo orale, è importante dire che non sempre è necessario spendere fior fior di soldi per ottenere un risultato wow. A meno che infatti, non sia estremamente necessario ricorrere all’esperienza e alla competenza di un professionista, si possono sfruttare alcuni trucchetti, che garantiscono un risultato straordinariamente efficace.

Il colore dei denti è in parte scritto nel DNA e dipende dunque dalla genetica, proprio come il colore dei capelli, degli occhi e della pelle. Dunque i risultati variano anche a seconda del grado di brillantezza naturale. Giocano un ruolo fondamentale anche altri fattori come lo stato di salute generale della bocca, la presenza o meno di carie, di ascessi etc. In questi casi, è imprescindibile rivolgersi al dentista.

Denti bianchi come quelli delle star: segui questi consigli e vedrai che risultati

Le carie se non curate possono portare alla rottura e alla caduta del dente, dunque affidarsi alle mani degli esperti non è un vezzo, ma un atto di responsabilità verso se stessi. In linea generale, se i denti sono in buona salute e ciò che si desidera è ottenere un colore più bianco, è possibile seguire alcuni accorgimenti. Si tratta di trucchetti utilizzati anche dalle dtar hollywoodiane, note per i loro sorrisi ammalianti.

1. Bevi caffè e bevande con coloranti con la cannuccia. Si tratta di un escamotage utilizzato da star nazionali ed internazionali. L’ideale sarebbe eliminarle, ma se proprio non puoi rinunciarci, consumali con moderazione e con la cannuccia.

2. Utilizza prodotti sbiancanti. In commercio ce ne sono tantissimi e per tutte le esigenze, garantiscono un risultato immediato. Presta però attenzione a non scegliere quelli particolarmente aggressivi che nel corso del tempo potrebbero favorire la comparsa di abrasioni.

3. Lava i denti almeno due volte al giorno. Abbi cura della tua igiene orale, lavando i denti almeno due volte al giorno.

4. Recati dal dentista almeno una volta all’anno. Effettua una pulizia dei denti almeno una volta all’anno, è importante per rimuovere il tartaro che è tra le prime cause dell’ingiallimento dello smalto dei denti.