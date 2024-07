Oroscopo estate 2024, per due segni è un flop in amore

Non c’è speranza per questi due segni zodiacali: devono rassegnarsi. L’amore per tutta la calda stagione sarà un flop.

L’amore è una cosa meravigliosa, ma non per questi due segni! Gli astri infatti sono benevoli per alcuni segni zodiacali per quanto concerne le questioni di cuore, mentre per altri proprio no. Dovranno dunque essere pazienti e attendere l’arrivo dell’autunno per godere a pieno della sfera sentimentale. Non ci sono infatti buone notizie, anzi le stelle invitano questi due segni alla cautela. Potrebbero mettere un punto anche a storie stabili e longeve a causa del nervosismo accumulato negli ultimi mesi.

Per i cuori solitari nessuna buona nuova, l’estate non regalerà loro incontri fortunati, gli astri consigliano di dedicarsi ad altro! Dunque, ecco quali sono i segni che vivranno un’estate sottotono da un punto di vista sentimentale. Al primo posto c’è il segno zodiacale della Bilancia. I nati sotto questo segno sono diplomatici, pazienti e tolleranti. Il loro savoir faire svanirà, potrebbero infatti divenire stranamente irruenti e polemici. Generalmente i nati sotto questo segno preferiscono trovare compromessi con il partner, evitando gli scontri diretti, ma nel corso della bella stagione non riusciranno a mantenere la calma.

Oroscopo estate 2024, per due segni è un disastro in amore

Nell’estate 2024 i nati Bilancia sorprendentemente avranno molto da ridire, alcuni di essi potrebbero essere esasperati e nervosi tanto da mandare all’aria relazioni anche longeve. I Bilancia hanno voglia di mettersi in gioco e di fiorire, il 2023 è stato un anno particolarmente pesante per loro e, qualcuno ancora ne porta i segni. I single del segno devono fare attenzione e non fidarsi dei nuovi incontri, potrebbero essere soltanto chimere.

In seconda posizione c’è il segno dei Gemelli. I nati sotto questo segno sono vivaci, estroversi e adorano mettersi in gioco in nuove avventure. Sono curiosi e divertenti, simpatici ed estroversi, sono l’anima della festa. L’estate 2024 sarà per loro però sottotono. Le stelle consigliano ai Gemelli di non esporsi e di non dichiarare i sentimenti a persone che sembrano essere titubanti, potrebbero infatti ricevere dei sonori due di picche.

Venere è a sfavore ed esorta i nati del segno ad aspettare ancora un po’ prima di imbastire nuove relazioni sentimentali. Potrebbero essere infatti un flop, tutte le storie che nascono in questo periodo sono destinate a fallire secondo le stelle. I single del segno non devono disperare, in autunno la situazione migliorerà, ma prima di quel momento è preferibile non aprire il cuore agli sconosciuti, potrebbero ridurlo in mille pezzi.