Fedez in ospedale per un’emorragia, la frecciatina a Chiara Ferragni

Fedez è stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero a causa di una perdita di sangue. La frecciata a Chiara Ferragni non è sfuggita ai fan.

Per mettere fine al gossip, il rapper ha deciso di rompere il silenzio sul suo stato di salute e spiegare come sta. L’ultima volta che era stato ricoverato infatti, sulla situazione erano circolate molte voci, alcune delle quali non rispondenti al vero.

Fedez ricoverato al Policlinico di Milano a causa di una perdita di sangue e sottoposto a una gastroscopia e a una procedura per fermarla. Lo ha raccontato proprio lui: “L’ennesima emorragia interna è dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore, sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti”. Questo è il racconto del rapper sui social, che ha specificato: “Fortunatamente, rispetto alle emorragie precedenti il sanguinamento è stato minore”.

Fedez ha poi ringraziato i follower per i messaggi di vicinanza “in un periodo non facile da ogni punto di vista” e anche i medici e gli infermieri del Policlinico “che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Fedez in ospedale: cosa ha scritto per la ex moglie

Il rapper ha ribadito che questo non è un periodo semplice per lui e lo ha fatto anche “in versi”: “Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”, ha scritto Fedez, spiegando di aver scritto questo verso poche ore prima del ricovero.

Inutile dire che queste parole hanno fatto pensare alla situazione difficile con Chiara Ferragni. Negli ultimi tempi infatti, il rapper ha parlato di un rapporto tossico negli anni del matrimonio. Il Pandoro Gate dunque, sarebbe stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“Io ci rido su e manco lo so perché ci riesco ancora”, ha scritto ancora l’artista sui social, aggiungendo che probabilmente quest’estate non potrà andare in giro a suonare nei dj set: “Devono valutare se posso fare gli show djset previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questo, dai”.