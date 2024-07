Estate, capelli a rischio: i consigli degli esperti per non rovinarli

In estate è importante prendersi cura e proteggere i capelli dal sole. Talvolta non si prestano le dovute attenzioni.

I danni causati dal sole e dal mare possono essere talvolta irreversibili. Prevenire dunque è cosa buona e giusta, bastano semplici regole per preservare il benessere e la bellezza della propria chioma. Non è necessario dunque spendere fior fior di quattrini per l’acquisto di cosmetici e prodotti per l’igiene e la cura dei capelli, bastano infatti delle semplici accortezze quotidiane. In spiaggia, il sole il vento e la salsedine mettono a rischio la salute della chioma. Sarà capitato di certo a tutti di constatare che i capelli non abbiano propriamente un aspetto ottimale sul finire della bella stagione.

La luce solare danneggia infatti gli strati di cheratina, è una proteina che avvolge la struttura del capello. Inoltre i raggi UVA e UVB aggrediscono gli aminoacidi del fusto. In estate dunque è frequente assistere alla caduta di capelli che appaiono secchi, spenti e sfibrati. Per ovviare a tali problematiche è necessario agire d’astuzia ed operare una adeguata prevenzione. Ecco dunque alcuni semplici consigli da seguire per mantenere i capelli belli e sani, seguili con cura e vedrai che risultati.

Prenditi cura dei tuoi capelli, i consigli degli esperti per una chioma bella e sana

1.No agli shampoo con acqua calda. I capelli specie se stressati, sfibrati e con doppie punte devono essere lavati con acqua fredda per tornare a splendere dopo le aggressioni della salsedine, del sole e dell’umidità.

2.No all’applicazione di prodotti aspecifici. I capelli danneggiati vanno trattati con prodotti adeguati. Dunque, sono banditi gli shampoo e le maschere che non si prendono cura dei capelli secchi. Scegli dunque con attenzione il prodotto per lo shampoo.

3.No alle temperature troppo alte. Approfitta della bella stagione e lascia asciugare la tua chioma al sole. Se proprio non puoi fare a meno del phon, cerca di utilizzare una temperatura bassa. 4.Cura l’alimentazione. Anche la bellezza dei capelli dipende in parte da ciò che mangi. La genetica gioca un ruolo fondamentale nella determinazione della struttura dei capelli.

Nulla si può fare al riguardo, ma di certo si può scegliere gli alimenti con cui nutrirsi in modo da prendersi cura dall’interno della propria chioma. 5.No a colori, decolorazioni, permanenti. Sono banditi in estate i trattamenti chimici aggressivi. Approfitta della bella stagione per applicare maschere nutrienti e oli idratanti piuttosto che danneggiare i fusti già messi a dura prova dal sole e dal mare.