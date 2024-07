Dimagrire mangiando? Si può! Ecco la dieta (miracolosa) magia tutto

Cos’è la dieta mangia tutto? Finalmente è stato svelato l’arcano. Dimagrire mangiando si può. Basta seguire poche e semplici regole.

Chi lo ha detto che per dimagrire è necessario seguire delle diete estenuanti? Certo, se a prescrivere regimi alimentari poveri di tanti alimenti è un medico, va da sé che le sue indicazioni debbano essere seguite pedissequamente. Se però non ci sono particolari problemi di salute che impongono un dimagrimento celere e repentino, si può tranquillamente mangiare tutto e dimagrire. A sostenerlo sono i tantissimi fautori della cosiddetta dieta mangia tutto che sta spopolando fra gli italiani, ma in cosa consiste?

La regola base di questa dieta è mangiare un po’ di tutto almeno 5 volte al giorno, senza privarsi di nulla. Ovviamente, le porzioni debbono essere “giuste” non si può eccedere con le quantità. Per dimagrire infatti deve verificarsi un deficit calorico, per questo pur potendo mangiare ciò che si preferisce è importante controllare le porzioni. La dieta mangia tutto non è restrittiva, per questo risulta essere più sostenibile nel lungo periodo. Ricerche scientifiche recenti hanno infatti confermato che coloro che abbandonano un percorso dimagrante, gettando la spugna, sono indotti a farlo perché scoraggiati dalle troppe restrizioni.

Dimagrire mangiando? Si può con la dieta mangia tutto, basta seguire queste regole

La psiche gioca un ruolo fondamentale nella perdita di peso, con la dieta mangia tutto affrontare il percorso dietetico è meno “traumatico”. La perdita di peso è assicurata, si dimagrisce in modo lento ma costante. Di fatto si tratta di un dimagrimento più sicuro per il benessere psicofisico, talvolta infatti le diete drastiche sono causa di denutrizione, una condizione che si verifica allorché non si ingeriscono i giusti nutrienti e le giuste quantità di cibo.

La denutrizione ha effetti nefasti sia per il corpo sia per la mente, divenendo in taluni casi letale. Con la dieta mangia tutto, non si esclude nessun alimento, stando ovviamente attenti alle quantità. Dunque si dimagrisce senza stress e i risultati arrivano, seppur più lentamente. Grazie a questo regime alimentare numerosi soggetti che hanno rinunciato a perdere peso in passato, sono dimagriti.

Come accennato, infatti, si tratta di una soluzione per tutti coloro che non sopportano le proibizioni e dunque non riuscirebbero a seguire una dieta particolarmente rigida. Va specificato che in ogni caso il fai da te è categoricamente escluso. È importante rivolgersi ad un professionista del settore per avere le indicazioni più adeguate per dimagrire senza rischi. Inoltre il professionista conscendo il quadro clinico del paziente, prescriverà il percorso dimagrante più consono in ragione delle proprie esigenze.