Estate: lavare i piedi e i benefici inaspettati

Lavarsi i piedi prima di dormire è importantissimo, soprattutto in estate. Una pratica che non andrebbe mai dimenticata.

Per restare in salute e per scongiurare il rischio che si presentino infiammazioni, irritazioni cutanee, micosi etc. è imprescindibile curare l’igiene dei piedi. Una pratica comune, ma che in estate richiede un’attenzione in più. Spesso infatti si tende a sottovalutare l’importanza di lavare i piedi prima di andare a dormire, incorrendo in possibili danni per la salute. Nel corso della giornata i piedi vengono costantemente bersagliati dallo sporco, dal sudore e dai batteri che non solo provocano l’insorgenza di odori cattivi, ma possono bensì essere terreno fertile per le infezioni.

Lavarsi i piedi fa sì dunque che le impurità vengano rimosse e la pelle risulti essere più pulita, sana e luminosa. Un’igiene accurata dei piedi previene infezioni sia fungine sia batteriche, come ad esempio il piede d’atleta e le infezioni da stafilococco. In estate poi si suda di più ed è purtroppo semplice che a causa delle cellule morte accumulate sulla pelle si generino dei cattivi odori. Per prevenire la verificazione di queste problematiche basta lavare i piedi prima di andare a dormire con l’ausilio di saponi antibatterici. Ma sapevate che effettuare questa pratica permette di ottenere dei grandi benefici?

Lavare i piedi è una pratica importantissima, in estate soprattutto! Tutti i benefici

1. Lavarsi i piedi prima di andare a dormire ha un effetto rilassante, ed infonde una sensazione di relax. Dunque una pratica consigliata per ridurre lo stress e favorire un buon sonno ristoratore. Lavarli con acqua calda migliora la temperatura corporea e, mettersi a letto con i piedi freschi ingenera una sensazione di comfort.

2. Lavare i piedi prima di andare a dormire migliora la circolazione. Infatti massaggiare i piedi durante il lavaggio migliora la circolazione sanguigna e riduce il gonfiore, stimola dunque il sistema linfatico, favorendo l’eliminazione delle tossine. Sono tutti i benefici comprovati, lavare i piedi non è soltanto dunque una pratica di igiene imprescindibile, è una vera e propria coccola per l’organismo e per la psiche.

Per quanto concerne il lavaggio è consigliato utilizzare dell’acqua tiepida e lasciare i piedi in acqua per qualche minuto. Soltanto dopo applicare un po’ di sapone strofinandolo sui piedi, assicurandosi di pulire perfettamente tra le dita e sotto le unghie. Il risciacquo deve avvenire con acqua corrente e, attenzione all’asciugatura! Lasciare infatti i piedi umidi o peggio ancora bagnati favorisce la proliferazione batterica. Per mantenere poi la pelle morbida è consigliata l’applicazione di una crema idratante