Ernesto Russo, la confessione inaspettata su Uomini e Donne. Caos dopo il trono over

Ernesto Russo ha lasciato attoniti fan di Uomini e Donne. Quello che ha detto sul talk di Maria De Filippi ha creato scalpore.

Uomini e Donne, il celeberrimo talk sui sentimenti condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi ha chiuso ufficialmente i battenti lo scorso Maggio 2024. I telespettatori dell’amatissimo programma in onda su Canale 5 hanno salutato i beniamini del trono classico e di quello over, ma restano costantemente aggiornati circa le loro vicende attraverso le piattaforme digitali. Gran parte dei protagonisti della trasmissione infatti è solito interagire attivamente con i fan, i quali sono ben lieti di restare aggiornati circa la loro quotidianità.

È quanto fa l’affascinante cavaliere napoletano, Ernesto Russo. Lo stile selvaggio e ribelle del partenopeo non è passato in sordina, Ernesto infatti ha catturato l’attenzione di numerose dame, tra cui come è noto, di Barbara De Santi. Tra loro c’è stata una frequentazione, terminata per incompatibilità caratteriale. Hanno animato i pomeriggi degli italiani per lungo tempo, poi i loro rapporti si sono incrinati. Invero, la dama ha asserito che il cavaliere non fosse alla ricerca di una storia d’amore, bensì di popolarità.

Uomini e Donne, Ernesto Russo ha vuotato il sacco sul programma

Come ben sanno i telespettatori di Uomini e Donne, Ernesto Russo sul finire della trasmissione è stato elegantemente invitato a lasciare lo show perché il suo comportamento è stato ritenuto incompatibile con le regole del programma. Di recente l’ex cavaliere ha rilasciato un’intervista in diretta su Instagram con Fralof ed ha vuotato il sacco su ciò che è accaduto. Fralof gli ha chiesto perché non ritiene che Uomini e Donne sia una trasmissione compatibile con il suo modo di fare, e la sua risposta ha sollevato polemiche.

Ernesto ha spiegato che gran parte dei suoi discorsi fatti al centro dello studio, non sarebbero mai andati in onda per intero, bensì sarebbero stati tagliati dagli addetti ai lavori in fase di montaggio. Una rivelazione che ha lasciato attoniti i suoi fan. Russo ha rivelato che quando sono giunte le segnalazioni sul suo conto, ha spiegato cosa è accaduto nel dettaglio, ma che quei discorsi non sono mai stati trasmessi interamente.

In tanti si chiedono perché la redazione di Maria De Filippi abbia agito in questo modo, la spiegazione è semplice. Uomini e Donne è un programma registrato, per cui giocoforza alcune scene vengono tagliate per questioni organizzative. Al momento nessuno degli addetti ai lavori del talk ha risposto alle frecciatine lanciate da Ernesto, ma non si esclude che possano prima o poi farlo.