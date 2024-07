I propri soldi vanno spesi (anche) in fitness: lo studio

Quanti soldi dovremmo spendere per mantenerci in forma secondo la scienza? La risposta degli esperti della salute.

Ormai non è più un mistero. Per preservare il benessere psicofisico è necessario svolgere un’attività fisica moderata, ma costante. Praticare giornalmente uno sport, anche se a bassa intensità, protegge il cuore, l’apparato cardiocircolatorio, i muscoli, le ossa ed è un toccasana per la psiche. Svolgere il proprio sport preferito, favorisce infatti il rilascio dei cosiddetti ormoni del benessere, endorfine, serotonina ed altre sostanze che combattono lo stress. Non a caso infatti, gli esperti della salute mentale consigliano ai soggetti affetti da depressione, ansia e altri disturbi dell’umore di svolgere un’attività fisica.

Gli effetti benefici sono stati comprovati da numerose ricerche scientifiche. Inoltre, i medici sono concordi con l’affermare che non importa quale tipo di sport si pratichi, l’importante è farlo con costanza, mettendo al bando la sedentarietà i cui effetti possono essere potenzialmente fatali. Il corpo umano infatti è una macchina progettata per il movimento e, costringerlo a restare inerme, non solo favorisce l’insorgenza di patologie come il sovrappeso e l’obesità, bensì ictus, problemi cardiovascolari, respiratori, scheletrici, muscolari e psichici.

Fitness: investire i propri soldi in benessere assicura serenità e longevità, lo studio

Ecco perché secondo uno studio condotto da McKinsey & Company il budget da dedicare al fitness dovrebbe essere pari al 5-10% del proprio reddito. Tale percentuale consente di prendersi cura di se stessi senza impattare negativamente sugli altri oneri finanziari da sostenere. L’esercizio fisico dovrebbe essere dunque una pietra angolare dell’esistenza di ciascun essere umano, una sana abitudine da introdurre quotidianamente nella propria routine. Lo studio ha inoltre appurato che oggi, i giovani sono più attenti alla propria forma fisica.

Un fatto positivo che è scaturito di certo dalla massiccia informazione riguardo a tale argomento avvenuta attraverso social. Un dato confortante poichè tenersi in forma previene l’insorgenza di numerose patologie e rafforza l’autostima. Sentirsi infatti bene nella propria pelle consente di stringere relazioni amicali e sentimentali più autentiche, migliora il rapporto con familiari e colleghi, incidendo anche sulla produttività.

Ricerche in merito hanno infatti constatato che individui con una salda autostima riescono a raggiungere facilmente gli obiettivi che intendono raggiungere. Insomma, gli esiti delle ricerche sono chiari: svolgere uno sport in modo assiduo e costante rende più belli, più sani, più sicuri e migliora significativamente la propria vita, sia professionale sia emotiva. Un dato che esorta dunque tutti a praticare uno sport regolarmente per scongiurare il rischio di insorgenze di malattie fisiche e psichiche e per potenziare l’area della socialità.