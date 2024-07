Il costume adatto per ogni fisico: scopri qual è quello che fa a caso tuo

Non sbagliare, scegli il costume più adatto al tuo fisico per un’estate all’insegna del comfort e della spensieratezza.

Vuoi capire qual è il costume da bagno che esalta la tua bellezza naturale? Sei nel posto giusto. Ogni donna ha un fisico unico e singolare, con caratteristiche ben precise. Pregi e difetti che rendono la silhouette un tratto distintivo della persona. Per questo, ad esempio il bikini che è un must have, un evergreen dei costumi da bagno ad alcune donne calza a pennello, ad altre invece, non lascia scampo. Scopriamo dunque quali sono i costumi che meglio si addicono ad ogni tipologia di fisico.

Fisico a mela. Le donne con questa fisicità presentano spalle e busto larghi, il punto vita risulta essere poco segnato e le gambe sono lunghe e slanciate. Le donne mela tendono ad accumulare grasso sulla parte superiore del corpo, per questo i costumi più indicati per loro sono quelli interi in grado di mettere l’accento sul décolleté. Le tonalità opache sono da preferire. Le donne con il fisico a mela hanno le gambe magre e, lo slip sgambato è perfetto per enfatizzarne la bellezza.

Ogni fisico ha il suo costume: scegli quello perfetto per te per un’estate al top

Fisico a pera. Le donne che presentano tale fisicità hanno le spalle più strette dei fianchi, il seno è generalmente piccolo, il punto vita è molto segnato e le cosce, le gambe ed il fondoschiena sono formosi. Il costume più indicato per questa tipologia di fisico è il bikini con fiocchi laterali abbinato ad un push-up a fascia, possibilmente imbottito. Perfetto anche un costume intero, purché abbia una leggera imbottitura.

Fisico a triangolo rovesciato. Le donne con questo fisico presentano le spalle più larghe dei fianchi, il seno è generoso, Il punto vita è leggermente segnato, i fianchi e le gambe sono snelli. Il costume perfetto per questa tipologia di fisico è un bikini con scollo all’americana o quadrato dai colori scuri, per quanto concerne invece lo slip, è perfetto sgambato e dai toni chiari. Questo contrasto bilancia la figura, rendendo la silhouette più armoniosa.

Fisico a clessidra. Le donne con il fisico a clessidra hanno fianchi e spalle proporzionati, il punto vita è stretto, i glutei ed il seno sono altrettanto proporzionati. Le donne che hanno questa tipologia di fisico possono indossare letteralmente qualsiasi cosa! Per loro trovare un costume è molto semplice. Il grasso corporeo è localizzato in modo bilanciato, dunque sono perfette sia in bikini sia con un costume intero.

Fisico a rettangolo. Le donne con questo fisico hanno proporzioni regolari, non ci sono differenze tra la parte superiore del corpo e quella inferiore, il fisico a rettangolo ricorda un po’ quello a clessidra, ma il punto vita è meno segnato. Il costume perfetto è un triangolo con allacciatura al collo che mette in evidenza le spalle, gli slip devono valorizzare i fianchi, dunque meglio quelli con laccetti.