Gioventù Meloniana: la Commissione Segre acquisisce i filmati dell’inchiesta di Fanpage

La Commissione Segre acquisirà i filmati dell’inchiesta giornalistica di Fanpage per approfondire e decidere eventuali azioni.

Gioventù Meloniana, questo il titolo dell’indagine del quotidiano online, ha scosso l’opinione pubblica e spinto l’ex parlamentare di Forza Italia Elio Vito a scrivere una lettera ai colleghi affinché approfondissero la vicenda.

Tutti i gruppi parlamentari hanno condiviso la missiva. Quindi adesso, la Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, acquisirà tutti i video dell’inchiesta.

Gioventù Meloniana ha fatto luce sulle nostalgie fasciste, antisemitismo e richiami al nazismo di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, partito della premier Giorgia Meloni.

“Alla mia età dovrà esser cacciata dal mio Paese come sono già stata cacciata una volta?” ha dichiarato Liliana Segre in un’intervista a La7, commentando l’inchiesta di Fanpage e spiegando di essere convinta che “queste derive che sono venute fuori in questa ultima settimana in modo eclatante, ci sono sempre state. Nascoste, non esibite, ma ci sono sempre state”.

La differenza rispetto a prima è che “con questo governo si approfitta di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata ed è andata al governo, non è che sia rivoluzionaria, e non ci si vergogna più di nulla”.

Ester Mieli: “Scelta migliore per far chiarezza”

“Penso che oggi, sotto la presidenza della senatrice Segre, la Commissione abbia scelto la via migliore per fare chiarezza”. Così all’Ansa Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia suo malgrado nominata da Gioventù Nazionale nell’inchiesta di Fanpage (nei video si sentono le risate di scherno di alcuni militanti del movimento di FdI sulla sua religione).

Insieme alla decisione della Commissione Segre, arriva quella dei vertici di Fratelli d’Italia, che si starebbero avviando a prendere provvedimenti nei confronti di Gioventù Nazionale.

La premier Giorgia Meloni, il responsabile nazionale di FdI Giovanni Donzelli e il presidente di GN Fabio Roscani, sono in contatto per valutare alcune espulsioni e qualche sospensione.

Un passo indietro lo hanno già fatto Flaminia Pace, a capo di un circolo locale, ed Elisa Segnini. Sono due delle protagoniste dell’inchiesta, ma sono in arrivo ulteriori provvedimenti. Tra le persone colpite, potrebbero esserci Pace e Ilaria Partipilo (presidente di GN di Bari e collaboratrice di Donzelli).