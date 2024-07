Perchè in estate si dorme poco e male? La risposta inaspettata

Perché in estate si dorme male? E come fare per godere di un buon sonno ristoratore? Le risposte ai quesiti più ricorrenti.

In estate dormire bene e, per almeno 7 ore è un desiderio di molti. Con l’aumento delle temperature, specie quando sono torride, è difficile se non impossibile, addormentarsi serenamente. I risvegli sono frequenti e ciò comporta che all’indomani, ci si sente stanchi, privi di energie ed irritabili. I cambiamenti climatici stanno rendendo le temperature italiane non più miti come un tempo, bensì tropicali, il tasso di umidità è molto alto e, ciò si riverbera sull’organismo. Si suda infatti maggiormente e, si percepisce più caldo.

Impossibile, in tali circostanze, abbandonarsi seraficamente tra le braccia di Morfeo. Come agire dunque per affrontare la calura estiva senza incorrere in problemi per la salute? La termoregolazione è un processo che permette all’organismo di gestire la temperatura corporea, anche in caso di sbalzi termici improvvisi. Questo fenomeno agisce all’interno del ciclo circadiano che è correlato al ritmo sono-veglia. Per godere di un buon sonno dunque, la temperatura corporea deve iniziare pian piano a calare circa 2 ore prima di andare a dormire.

Insonnia in estate: un problema comune, come agire

Se ciò non accade, difficilmente ci si addormenterà, specie se l’ambiente è caldo e umido, poiché il cervello non capirà che è ora di dormire. Infatti l’organismo umano, la sera, con il buio e con le temperature più basse, produce melatonina, un ormone che favorisce un senso di rilassamento e abbassa lievemente la temperatura corporea, fattori che inducono a mettersi a letto. Dunque per stimolare la produzione di melatonina, gli esperti consigliano di: non fare attività fisica prima di andare a letto. Non mangiare alimenti ipercalorici e non bere alcolici, favoriscono l’aumento della temperatura corporea.

Per migliorare la qualità del sonno, è preferibile utilizzare poi tende oscuranti durante il giorno per non far entrare il calore e per mantenere l’ambiente fresco. Inoltre, prima di andare a letto sarebbe opportuno fare una doccia con acqua tiepida che stimola la circolazione. Occhio poi alle lenzuola, gli esperti consigliano quelle in cotone, vanno bandite invece, categoricamente quelle in poliestere.

Vietato il pisolino pomeridiano. Induce infatti ad andare a letto più tardi, alterando la routine e ingenerando stress, nemico del buon sonno. I soggetti affetti da stress cronico presentano più alti livelli di cortisolo nel sangue, un ormone che ostacola l’addormentamento. Con un alto livello di cortisolo in circolo è impossibile riposare la notte. Mantenere una routine anche in estate, scongiura quindi il rischio di insonnia.