Carlo Acutis sarà canonizzato durante il Giubileo: chi è il santo del web

Carlo Acutis sarà proclamato santo durante il Giubileo. La data è ancora da definire, l’annuncio arriva da Papa Francesco.

Carlo Acutis è stato beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi. Il Santo Padre lo ha indicato nel Concistoro ordinario pubblico che si è svolto oggi, lunedì 1 luglio, per il voto su alcune cause di canonizzazione.

Il processo verso la santificazione di Carlo Acutis è avvenuto ormai qualche anno fa. Lo studente lombardo, morto a quindici anni a causa di una leucemia fulminante, è diventato un modello di vita cristiana per i giovani, tanto da essere chiamato Santo del Web.

Quando era in vita, Carlo aveva immaginato di connettere i coetanei fedeli da tutto il mondo attraverso la rete, e per questo adesso, sarà il primo Santo delle nuove generazioni. Non è ancora stata una data precisa in cui il ragazzo diventerà Santo, ma presumibilmente coinciderà col periodo del Giubileo.

Lo ha indicato Papa Francesco questa mattina, lunedì primo luglio, in occasione del Concistoro ordinario pubblico che si è svolto per il voto su alcune cause di canonizzazione. Il 20 ottobre altri quattordici beati riceveranno l’onore degli altari: si tratta di Manuel Ruiz López e sette compagni, dell’Ordine dei Frati Minori, e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, fedeli laici, martiri; Giuseppe Allamano, sacerdote, fondatore degli Istituti dei Missionari della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata;Marie-Léonie Paradis (al secolo: Virginie Alodie), fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Santa Famiglia; Elena Guerra, fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, dette Suore di Santa Zita.

Il miracolo di Carlo Acutis

Durante il Concistoro, il cardinale Marcella Semeraro ha parlato di come la fama di santità di Acutis, si sia “estesa subito dopo la sua morte in tutti i continenti”.

Il miracolo del futuro Santo del Web, riconosciuto ai fini della canonizzazione, riguarda una giovane del Costa Rica, studentessa in Italia, che ha subito un’operazione chirurgica a causa di un trauma cranico dopo un incidente. Carlo Acutis l’avrebbe salvata che la madre l’aveva invocato.

“Siamo felici che il Papa abbia annunciato, insieme con altri Santi, la canonizzazione del beato Carlo Acutis, i cui resti mortali sono conservati presso il Santuario della Spogliazione di Assisi”. Così, il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino. “La data non è stata ancora determinata, ma siamo certi che il Santo Padre vorrà scegliere un’occasione significativa, immaginiamo nel prossimo anno giubiliare, perché la testimonianza del nostro Carlo continui ad incidere sulle coscienze, specialmente dei giovani e degli adolescenti, ma non solo, suscitando un grande amore per Gesù Eucaristia e un grande desiderio di santità sulle sue orme e quelle dei Santi a cui egli si è ispirato, in modo speciale Francesco d’Assisi”.