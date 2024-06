La riconoscete? Qui giovanissima, oggi ha 70 anni ed è ancora bellissima

Questa splendida ragazza ritratta in foto è oggi una delle signore della musica nostrana. Una star dal fascino intramontabile.

I suoi fan avranno di certo riconosciuto lo stile inconfondibile. Lo sguardo è infatti rimasto immutato, così come il suo appeal. Il viso è letteralmente identico, nonostante siano trascorsi decenni da quando, giovanissima, ha posato per questa foto. Si tratta di una delle donne più fascinose, grintose e carismatiche dello showbiz nostrano. Un’ artista eclettica e poliedrica che sul palco coinvolge con disinvoltura milioni e milioni di fan, facendoli ballare, cantare ed emozionare sul ritmo melodioso delle sue canzoni.

Ha accompagnato ben due generazioni, a distanza di molti anni è un’icona della musica italiana nel mondo. Ha collaborato con alcuni degli interpreti più acclamati su scala internazionale, è una cantante ribelle e rockettara, non solo sul palco, ma anche nella vita. Ha sfidato infatti molti pregiudizi e preconcetti, mostrandosi in modo autentico e genuino. Anche questo aspetto della sua persona l’ha resa singolare, il pubblico oltre ad amarla per le sue canzoni la segue anche perché è un esempio di forza e determinazione.

La riconoscete? Lo sguardo è rimasto letteralmente invariato

Si tratta della straordinaria Gianna Nannini, cantatrice pop-rock tra le più famose al mondo. Nata nel 1954, suo padre era un noto industriale dolciario, per diversi anni è stato il presidente del Siena. Suo fratello è l’ex pilota di formula 1 Alessandro Nannini. Gianna Nannini ha anche un altro fratello, Guido che dopo aver lavorato nel mondo della moda ha deciso di dedicarsi all’attività di famiglia. Per quanto concerne la sua vita privata non si conosce molto poiché è particolarmente riservata. È noto però che al suo fianco c’è una donna che si chiama Carla, con la quale vive a Londra.

Stanno insieme da più di 30 anni e si sono sposate nel Regno Unito. “Carla è il vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi, in un certo senso è come se fossi nata nel 1983. La donna che c’era prima riposa in un cimitero”.

Carla e Gianna Nannini sono diventate mamme di Penelope, una figlia che adorano. Nella sua vita tutto procede a gonfie vele, ha le sue spalle una carriera ricca di grandi successi ed è felice di aver costruito una bellissima famiglia. I fan sono lieti di sapere che sia serena accanto alla sua compagna.