Il medico avvisa: non farlo mai negli hotel

In pochi conoscono il rischio che si nasconde dietro ad un’azione apparentemente banale. Ma il medico avverte: è pericoloso.

L’estate è finalmente alle porte e, per milioni di italiani si avvicina il periodo delle meritate vacanze. Sognate, agognate e desiderate durante i freddi mesi invernali, le vacanze rappresentano per molti una vera e propria fuga dalla realtà. Per questo, talvolta, frettolosamente ci si immerge in un nuovo mondo fatto di relax e spensieratezza, senza badare a piccole sottigliezze che potrebbero costare caro in termini di salute. C’è un’azione apparentemente banale che può avere infatti delle ripercussioni anche importanti.

I medici stanno avvisando dunque tutti coloro che sono in procinto di partire: fate attenzione perché la vostra vacanza in hotel potrebbe trasformarsi in un incubo. Quando si parte per trascorrere dei giorni di vacanza insieme alla propria famiglia, ala persona del cuore o perché no, semplicemente in compagnia di se stessi, talvolta ci si lascia un po’andare, trasgredendo a tutte quelle regole sane che si eseguono durante l’anno. Ad esempio, ci sono persone che non appena mettono piede in hotel, disfano le valigie e ripongono i vestiti nei cassetti.

Il medico avverte: “non fatelo, è pericoloso”, negli hotel si cela un rischio per la salute

Il dottor Jason Singh ha avvisato i suoi pazienti con un video pubblicato sui social. Ha spiegato quali sono i rischi di questa azione. Si tratta di un’ abitudine innocua che non desta sospetti ed invece è doveroso operare delle precisazioni al riguardo. Nonostante infatti il servizio di pulizie dell’hotel deterga fondo le stanze, spesso gli armadi vengono trascurati. All’interno dunque delle cassettiere degli armadi, specie se di legno ed in particolar modo se presentano delle piccole fessure, potrebbero esserci delle cimici dei letti.

Dunque, prima di fare la valigia e di riporre negli armadi i propri abiti è consigliato accertarsi che siano stati adeguatamente igienizzati. Il medico ha consigliato altresì di lasciare il proprio vestiario nei bagagli, qualora si avesse il legittimo sospetto che la stanza non sia stata pulita adeguatamente. Le punture da cimici da letto non sono in genere pericolose, ma in alcune persone possono far scaturire delle reazioni allergiche.

Sono molto simili alle punture di zanzare e, i morsi si concentrano su specifiche parti del corpo, come le gambe, la schiena o le braccia. In una sola notte un soggetto può essere morso sino a 90 volte ,e le reazioni cutanee possono prudere dai 3 sino ai dieci giorni.