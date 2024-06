Dimagrire regolando gli ormoni della fame? Quel che non sai

Cosa sono gli ormoni della fame? E, davvero attraverso una attenta regolazione si perde peso senza stress? La risposta.

Gli ormoni sono regolati dal sistema endocrino. Se funziona tutto correttamente, seguendo uno stile di vita sano è difficile che si accumuli adipe in eccesso. Ma, se dovesse verificarsi uno squilibrio ormonale, anche il peso ne risentirebbe. A causa dei problemi endocrini, taluni infatti ingrassano. Il buon funzionamento del sistema endocrino è dunque imprescindibile per il benessere della mente e del corpo. Come accennato, può accadere che per svariate ragioni, taluni ormoni vengano prodotti in grandi quantità, favorendo l’aumento di peso.

Il ciclo fame- sazietà è regolato dagli ormoni, tra i principali ci sono la leptina e la grelina. La leptina regola l’energia che l’organismo utilizza per svolgere tutte le sue funzioni ed è deputata anche al controllo del peso corporeo. Quando le quantità di leptina sono “giuste” tutto funziona alla perfezione, il segnale di sazietà arriva in tempi consoni. La grelina è invece un ormone prodotto dallo stomaco e stimola l’appetito. Nei periodi di stress la grelina, viene prodotta in grande quantità, inducendo il soggetto stressato al consumo di cibi ipercalorici e molto zuccherati.

Dimagrire regolando gli ormoni della fame? Si, è possibile, quali strategie adottare

Attraverso la regolazione di questi ormoni si può perdere peso facilmente, prevenendo l’accumulo di peso. Inoltre, regolare la grelina e la leptina aiuta a prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari, dell’ipertensione, del diabete mellito di tipo 2. Per regolare l’attività degli ormoni della fame è necessario scegliere con cura gli elementi da portare sulla propria tavola. Sono da preferire gli alimenti ricchi di fibre che tengono sotto controllo l’insulina. Inoltre è fondamentale dormire adeguatamente.

L’insonnia comporta stimola la produzione di grelina, l’ormone dell’appetito. Tra le principali cause dell’insonnia c’è lo stress che è dunque da bandire. Quando diventa cronico infatti, l’organismo produce cortisolo, l’ormone che genera il bisogno di cibi zuccherati.

Regolare gli ormoni della fame non solo è possibile, ma è necessario per perdere peso. Basta condurre uno stile di vita tranquillo e ridurre il consumo di snack ipercalorici, merendine molto zuccherate, bibite con zuccheri aggiunti. Per gli amanti della pasta, per coloro che non riescono a farne a meno, si consiglia di ridurne le quantità e di mangiarla al dente. Infine svolgere una regolare e costante attività fisica è una sana abitudine che agevola il dimagrimento.