I ladri hanno puntato la tua casa? Occhio ai segnali, parti in sicurezza

Le vacanze sono vicine? Apri gli occhi e presta attenzione a questi segnali. I ladri potrebbero aver puntato la tua casa.

Difficilmente i ladri sono sprovveduti e alle prime armi. Nella maggior parte dei casi infatti, i malviventi sono “professionisti”. Prima di intrufolarsi nelle abitazioni che intendono derubare, studiano meticolosamente le abitudini del proprietario. Talvolta, pedinano tutti i membri della famiglia a cui vogliono sottrarre i beni di valore, per accertarsi che mettano a segno il piano criminoso, senza conseguenze. Stando ai dati forniti dalle associazioni che si occupano di prevenzione, i furti negli appartamenti sono aumentati.

Con l’avvicinarsi delle vacanze, i malviventi hanno maggiori possibilità di mettere a punto il disegno criminoso. Sono sette gli indizi che debbono allarmare. Sono i segnali che secondo gli esperti, i ladri potrebbero aver puntato la tua abitazione. La prevenzione in questi casi è importantissima dunque, per evitare che le tue vacanze si trasformino in un incubo, apri gli occhi e presta attenzione. Scruta minuziosamente ogni angolo della tua dimora, non abbassare la guardia e adotta le strategie cautelative più consone.

I ladri hanno intenzione di derubare la tua casa? I segnali a cui devi prestare attenzione

1.Simboli sulla porta o sul muro. I delinquenti tendono ad introdursi nelle case a notte fonda e, spesso non c’è un’ illuminazione stradale adeguata. Per non sbagliare, lasciano preventivamente dei segni sulla porta di ingresso o sul muro. Sono dei simboli, difficilmente visibili a primo impatto e, rappresentano dei codici attraverso i quali malviventi comunicano.

2. Casella della posta piena di volantini. Se stranamente la casella della posta è piena di volantini, presta attenzione. Talvolta i ladri sono soliti lasciarli appositamente per comprendere quanto tempo trascorri in casa. Se infatti dovessi accorgertene prontamente e svuotarla, per loro sarebbe il sagnale che trascorri gran parte della giornata in casa.

3. Giungono chiamate strane sul telefono fisso. Come accennato all’inizio, i ladri studiano le abitudini dei proprietari delle abitazioni in cui intendono intrufolarsi. Per questo, potrebbero chiamare al tuo recapito per capire quali sono le ore del giorno in cui non sei a casa.

4. La connessione del wi-fi è interrotta. Se stranamente la connessione non è più efficiente e, non ci sono problemi di sorta con il gestore, dovresti prestare attenzione. Talvolta i malviventi interrompono le connessioni di sicurezza appositamente per scongiurare il rischio che tu possa utilizzare dispositivi elettronici per contattare le forze dell’ordine.

La prevenzione resta l’arma migliore per proteggere la propria casa dai malintenzionati. Adottare delle misure di sicurezza prima di andare in vacanza è importante e in taluni casi, risolutivo. Gli esperti consigliano di predisporre un sistema di allarme con telecamere di sicurezza integrate e che abbia la funzione di rilevamento dei movimenti.