Ma quante calorie si bruciano camminando? È possibile dimagrire svolgendo soltanto questa attività? Si, ma gli esiti variano.

Camminare, soprattutto all’aria aperta, è un toccasana per la mente e per il corpo. Durante una camminata rigenerante vengono infatti rilasciati i cosiddetti ormoni del benessere che infondono immediatamente una sensazione di tranquillità e quiete interiore. Non è un caso infatti che questa semplicissima e piacevole attività aerobica venga prescritta dagli esperti della salute mentale a coloro che soffrono di talune patologie psichiche. Ricerche recenti hanno dimostrato che gli individui affetti da disturbi d’ansia o da depressione hanno riscontrato un significativo miglioramento grazie alla camminata.

I benefici della camminata sia fisici sia psichici sono stati dunque ampiamente comprovati da numerosi studi scientifici. Una semplice passeggiata di 30 minuti al giorno, protegge infatti il cuore, le articolazioni, le ossa, l’apparato circolatorio e preservata dall’insorgenza di malattie degenerative come L’Alzheimer e le demenze. Insomma, si tratta di una attività semplice che preserva il benessere del corpo e dello spirito. In tanti la praticano anche perchè, si sostiene che aiuti a perdere peso. Si tratta di un dato comprovato, la quantità di calorie bruciate varia però in ragione di diversi fattori.

Camminando si bruciano tante calorie? Dipende, ecco da cosa

In linea generale, bastano 30-40 minuti di camminata al giorno per beneficiare degli effetti positivi di questa attività. Va da sé che il tempo da dedicare alla camminata va ponderato tenendo in considerazione diversi fattori tra cui: il sesso, lo stile di vita e lo stato di salute di ciascun individuo. Gli esperti ritengono che più è alto il peso più calorie si brucino. Un individuo che pesa 60 kg brucia circa 90 calorie per km, camminando ad un ritmo moderato, un soggetto invece che ne pesa 45 brucia circa 80 calorie percorrendo lo stesso percorso, alla stessa velocità.

Inoltre, va tenuto in considerazione che ciascun individuo presenta delle proprie caratteristiche e quindi un proprio metabolismo, taluni hanno un metabolismo veloce e bruciano dunque calorie rapidamente, altri presentano un metabolismo lento e bruciano meno calorie. Il metabolismo tende a rallentare con il trascorre del tempo, ma mettendo in pratica delle sane abitudini è possibile restare in forma anche se non si hanno più 20 anni.

Come accennato dunque, dimagrire, camminando è possibile, a patto che a questa attività si aggiungano altre abitudini sane da perpetrare quotidianamente. In prima istanza è necessario seguire un’alimentazione sana e bilanciata, aumentando il consumo di proteine e fibre e diminuendo gli zuccheri. Inoltre è importantissimo dormire almeno 7 ore a notte e ricordarsi di bere almeno due litri di acqua al giorno.