Sta per arrivare la banconota da 0 euro, cosa comprare?

Sta per arrivare la banconota da 0 euro. Qual è il suo valore? Come utilizzarla e, cosa comprare? Tutto quello che c’è da sapere.

La banconota da 0 euro non è un mito: è realtà e sta per essere immessa sul mercato. Cosa si può acquistare avendo un valore pari allo 0? Ha corso legale? Sono interrogativi legittimi, domande che chiunque si è posto, dunque a seguire tutte le risposte al riguardo. La banconota da 0 euro è stata prodotta da Oberthur Fiduciaire da Euro Banconote Memory e da quando è stata diffusa la news della sua imminente immissione, non si fa che parlare d’altro. La banconota raffigura Lo sbarco in Normandia, avvenuto il 6 giugno del 1944.

L’ottantesimo anniversario dello sbarco è stato omaggiato anche da Macron e da Joe Biden di recente. Lo sbarco in Normandia è un evento che ha segnato le sorti del secondo conflitto mondiale. Una vicenda storica che evoca le battaglie per la libertà combattute in quegli anni e, i cui esiti hanno avuto ripercussioni sulle vite degli europei. Ogni banconota da 0 euro è uno spunto di riflessione, un invito a meditare sull’importanza che tale evento storico ha avuto.

Arriva la banconota da 0 euro. Ha valore legale? E come utilizzarla?

Ma, al di là dell’importanza storica che ciascuna banconota evoca, tali banconote possono essere utilizzate per l’acquisto di qualche bene? La risposta è: no, difatti, sul mercato, non esistono beni dal valore di 0 euro. La banconota da 0 euro infatti non ha alcun valore economico, il suo scopo è puramente celebrativo. Le banconote da 0 euro non hanno cioè corso legale, non sono state create ed immesse sul mercato per l’acquisto e per lo scambio di beni e servizi. Tuttavia sono state realizzate con le stesse caratteristiche delle banconote standard.

Banconota da 0 euro, come usarla? inews24.it

Le prime banconote da 0 euro sono state prodotte nel 2015 e, rappresentano oggi, oggetti da collezione. Sono particolarmente ricercate tra gli appassionati, sono state immesse circa 2.500 banconote in 30 Stati e, alcune di esse hanno acquisito un certo valore tra i collezionisti. Le banconote da 0 euro hanno dunque una valenza educativa, poiché invitano a preservare la memoria di fatti storici importanti. A seguire, in conclusione, qualche curiosità sulle banconote in euro.

La prima banconota in euro fu emessa nel 2002. La seconda serie prodotta per scongiurare il rischio di falsificazione è stata immessa qualche anno dopo e, nel 2013 sono entrate in circolazione nuove banconote, la serie è stata completata poi nel maggio 2019 con l’emissione delle banconote da 100 e 200 euro.