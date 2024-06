Bagno a mare: i 5 benefici per il corpo

Fare il bagno in mare è un toccasana sia per il fisico sia per la mente. Non esistono controindicazioni, c’è solo da guadagnare!

L’estate è finalmente arrivata e milioni di italiani si stanno preparando alla partenza. Le giornate trascorse in riva al mare, i tuffi e le rigeneranti nuotate, non sono più un desiderio lontano. Sono tanti coloro i quali attendono con trepidante attesa l’arrivo della bella stagione per poter nuotare in mare. Un’attività non solo benefica per il corpo bensì per la mente. Fare il bagno in mare assicura infatti numerosi benefici, ecco dunque i 5 motivi per i quali dovreste perpetrare questa abitudine nel tempo.

1. Fare il bagno in mare rende il sistema immunitario più forte. Studi recenti hanno dimostrato che immergersi regolarmente in acqua fredda, regola i processi antiossidanti nell’organismo, scongiurando il rischio che insorgano malattie cardiache e il cancro. Inoltre è stato appurato, tramite studi appositi, che fare il bagno in mare favorisce l’aumento dei globuli bianchi, necessari per proteggere il corpo dall’aggressione di virus, batteri e funghi.

Bagno nell’acqua di mare: un toccasana per il benessere

2. Fare il bagno in mare migliora la circolazione sanguigna. Nuotare non è soltanto un’azione rilassante e giocosa, è in realtà un’attività fisica che richiede uno sforzo considerevole. Numerosi studi hanno dimostrato che nuotare in mare, abbassa il rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari, è dunque un’arma efficace per il controllo della pressione arteriosa e per il benessere del cuore.

3.Nuotare nell’acqua di mare tonifica i muscoli. Fare il bagno nell’acqua di mare potenzia la muscolatura. Nel mare, il corpo deve infrangere la resistenza dell’acqua, ed occorre forza, per riuscirci utilizza un gran numero di muscoli. Si tratta di un’attività perfetta per migliorare dunque la muscolatura. Avere muscoli forti preserva dal rischio che insorgano fratture e, aiuta a mantenere il peso sotto controllo.

4.Nuotare nell’acqua di mare fa dimagrire. Molte ricerche hanno dimostrato che coloro che regolarmente si tuffano in acqua fredda, utilizzano poi molte energie per produrre calore, dunque nuotare incide significativamente sulla perdita di peso. Studi recenti hanno infatti confermato che nuotare regolarmene in mare comporta un dispendio energetico considerevole, tale da consentire il dimagrimento.

5.Nuotare nell’acqua di mare fa bene alla pelle. L’acqua di mare è ricca di magnesio, di calcio, di sodio, di cloruro e di solfato, minerali che rendono immediatamente la pelle più liscia, morbida, delicata e luminosa. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che persone affette da problemi dermatologici, come la psoriasi e l’eczema traggono sollievo grazie all’acqua di mare.