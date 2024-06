Maltempo, tregua al Nord: ma quanto durerà?

Il maltempo di questi giorni nell’Italia del Nord ha fatto sentire l’estate sempre più lontana. Ora torna il sereno, ma durerà poco.

Le condizioni meteo sono instabili a causa dell’arrivo della cosiddetta goccia fredda che sta sovrastando il Mediterraneo centrale. Essa è anche la causa delle temperature fresche che sono scese sotto la media stagionale.

Questa goccia fredda è causata da un ciclone fermo tra la Corsica e l’Appennino settentrionale, che non permettono alle temperature di salire oltre i 20 gradi. Il ciclone di aria polare è arrivato in Italia del Nord tra sabato e domenica, causando maltempo tra la Corsica e la Liguria.

È in corso un fenomeno di contrasto termodinamico causato dall’incontro tra l’aria pesante, fredda e densa in altitudine e quella più calda e leggera del suolo. Si chiama goccia fredda perché dalle mappe si presenta con una forma pressoché rotonda ed è stata responsabile anche delle forti piogge in Emilia Romagna e Lombardia, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione.

Il maltempo ha causato rovesci e temporali con temperature sotto la media stagionale anche sul Garda, che ha raggiunto i massimi livelli, due frane nel Bellunese e forti disagi nel Modenese. La Protezione civile ha lanciato l’allerta gialla in sette regioni.

Maltempo, Garda ai massimi livelli dal ’77

Il livello del Garda, come scritto, ha superato il record mai misurato dal 1977, con un’altezza di 145,7 centimetri sopra lo zero idrometrico. Centinaia di telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco, specie a Castelfranco Veneto, dopo l’esondazione dell’Avenale.

Ma il maltempo non durerà molto. Già oggi, giovedì 27 giugno, la situazione cambierà gradualmente e si assisterà a un’attenuazione dell’instabilità, con il ritorno dell’anticiclone nordafricano.

Le temperature nel weekend saranno molto alte con un aumento rapido che arriverà anche di 8-10 gradi sopra la media. Nei prossimi giorni sul Mediterraneo centrale si rafforzerà l’alta pressione che per qualche giorno garantirà tempo stabile. Al Centro-Sud le temperature supereranno i 35 gradi, con picchi vicini ai 40 su Sicilia e Sardegna.

L’ondata di caldo durerà fino a sabato 29. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, già nel pomeriggio infatti, il tempo peggiorerà di nuovo sul Nord Ovest a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che si sposterà anche verso il Nord Est.

Anche il caldo intenso del Centro Sud non durerà molto. Tra lunedì 1 e martedì 2 luglio, su tutta Italia arriverà un nuovo fronte stabile che porterà con sé piogge e vento di Maestrale che causerà un abbassamento delle temperature.

Oggi, giovedì 27 giugno, in Italia sarà prevalentemente soleggiato, con nuvole su Alpi, Nord Est, Liguria, Toscana e dorsale appenninica. Di mattina pioggia nel Salento, mentre nel pomeriggio ci saranno piogge sulle Alpi centro orientali, soprattutto tra Veneto e Friuli.