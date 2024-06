Prendere il sole fa bene o male? I miti da sfatare

Ma prendere il sole fa bene o fa male? I miti da sfatare e gli errori da non commettere.

L’estate è finalmente arrivata e tutti sognano un’abbronzatura dorata e salutare. Se il desiderio di avere una pelle baciata dal sole è forte, lo sono però anche i timori circa i possibili danni causati dal sole. La ricerca scientifica in merito ha fatto passi da gigante, dimostrando attraverso studi specifichi che un’ eccessiva esposizione ai raggi UVA ed UVB comporta innumerevoli danni per la pelle, talvolta irreversibili. Tutt’oggi i dubbi al riguardo sono tanti, è arrivato dunque il momento di sfatare qualche luogo comune e fare chiarezza.

In tanti si chiedono quotidianamente se il sole faccia male alla pelle, secondo gli esperti della salute, l’esposizione ai raggi solari è dannosa. In termini di costi e benefici, i vantaggi sono nettamente inferiori rispetto al rischio di sviluppare tumori alla pelle, senza contare che il processo di invecchiamento cutaneo diviene più veloce. Qual è la soluzione dunque per ottenere una pelle dorata senza rischiare? La risposta è semplice ed è una: abbronzarsi con moderazione e adottando le giuste cautele.

Il sole è amico o nemico della pelle? La risposta è una e non è come si immagina

Proteggere la pelle con una crema che risponda alle esigenze del proprio fototipo è imprescindibile, così come evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata. L’esposizione massiccia al sole comporta la degenerazione dell’elastina e del collagene, che sono due proteine importantissime per il tono della pelle. Ne consegue che le rughe e le linee di espressione saranno più visibili. Inoltre, esporsi al sole senza adottare le dovute precauzioni, favorisce lo sviluppo dei tumori della pelle.

Rischiano soprattutto le persone che presentano una predisposizione familiare, che hanno pelle e capelli molto chiari, che hanno lentiggini o che hanno molti nei, specie se sono di grandi dimensioni. Per scongiurare il rischio di pericoli dunque, è necessario seguire 5 step.

1. Innanzitutto per i primi giorni, è necessario esporsi non più di 15 o 20 minuti al giorno.

2. Esporsi tra le 11 e le 16 è vietato, perché c’è una concentrazione più alta di raggi UVB.

3. La crema solare va spalmata almeno 15 minuti prima di esporsi al sole e va riapplicata ogni due ore e dopo il bagno.

4. L’idratazione importante. Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno è necessario per una pelle elastica e nutrita.

5. Dopo l’esposizione al sole è importante massaggiare la pelle con una crema idratante.