“Colpito con 25 coltellate” e ucciso per un debito di poche centinaia di euro. Indagati due minorenni

Presi i presunti responsabili dell’omicidio di Thomas Christopher Luciani, il ragazzo di 17 anni trovato morto a Pescara tra le sterpaglie in un parco.

Si tratta di due minorenni italiani, figli di un maresciallo dei carabinieri, comandante della stazione locale di un comune in provincia di Pescara, e di un avvocato.

Il corpo della vittima è stato trovato ieri, lunedì 24 giugno in tarda serata nel Parco Baden Powell, a ridosso della ferrovia, vicino a un campo da calcio. Presentava ferite di arma da taglio. La morte sarebbe avvenuta durante il pomeriggio. Stando alle prime ricostruzioni avvenute nell’ambito delle indagini degli agenti della polizia, i presunti responsabili dopo aver commesso l’omicidio sarebbero andati a fare un bagno al mare e lì si sarebbero disfatti dell’arma utilizzata, un coltello.

La vittima sarebbe un adolescente di origini albanesi che vive in Italia con la nonna, mentre i genitori non vivono in Italia. Dai primi controllo sarebbe emerso che in passato abbia avuto problemi per questioni legate alla droga. Secondo le ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe un debito di poche centinaia di euro, presumibilmente legato a questioni di stupefacenti. Inquirenti e investigatori parlano di una situazione delicata, vista anche l’età delle persone coinvolte. La vittima potrebbe essere stata attirata da un gruppo di 7-8 persone e poi colpita ripetutamente per 25 volte, forse anche quando il 17enne era già morto.

Le indagini

A lanciare l’allarme sarebbe stato uno dei giovani che facevano parte del gruppo insieme con i due indagati, dopo essersi conto della gravità della situazione. A quel punto si è messa in modo la macchina delle indagini-lampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato il ragazzo riverso a terra, la polizia, il medico legale, il capo della Procura di Pescara, il sostituto procuratore, il pm del Tribunale dei Minori de L’Aquila.

Nel corso della notte sono stati sentiti i testimoni e analizzati tutti gli elementi utili. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte alla ricerca dell’arma usata per il delitto, che potrebbe essere un coltello da sub. Ancora non è stata trovata.

“La drammatica vicenda, fin dalle prime battute, ha evidenziato un incredibile disagio giovanile, una sorprendente carenza di empatia emotiva ed una palese incapacità di comprendere l’estremo disvalore delle azioni commesse”. Così scrivono gli investigatori in una nota. “Questi atteggiamenti disfunzionali meritano ampio approfondimento, al pari della necessaria ricostruzione delle dinamiche e delle responsabilità. A tal fine sono dirette le attività investigative in corso, coordinamento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila”.