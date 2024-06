Rosalinda è la terzogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori. Amatissima come attrice e pittrice è una persona straordinaria.

Classe 1968, Rosalinda Celentano ha 55 anni ed è nata a Roma il 15 luglio. È la terza figlia della coppia più bella del mondo, quella del Molleggiato e dell’attrice Claudia Mori. L’attrice ha lasciato la casa dei genitori presto per cercare la sua indipendenza. Sin dall’adolescenza ha dimostrato di avere un animo indomito e ribelle, orgogliosamente anticonformista. Il suo approdo sul grande schermo è avvenuto nel 1993 quando ha partecipato alla pellicola Le donne non vogliono più di Pino Quartullo.

Rosalinda ha una passione per la musica ed è una cantante di spessore, in tanti ricordano la sua magistrale interpretazione sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo nel 1990. Inoltre è una rinomata pittrice ed alcuni dei suoi lavori sono stati scelti dal regista Bryan Helgerland per la scenografia della pellicola The Sin Eater, film nel quale ha lavorato. Non è chiaro che titolo di studio possegga, Rosalinda ha intrapreso presto la strada dell’arte, possiede una personalità eclettica e poliedrica e si è affacciata ben presto anche al mondo dello spettacolo.

Rosalinda Celentano: età, compagna, laurea, dove vive, tutto sulla figlia di Adriano e Claudia Mori

Nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore al seno, ha vinto la sua battaglia e si è lasciata alle spalle questa drammatica esperienza. Rosalinda ha affrontato dunque una terribile malattia ed ha lottato duramente per affrontare l’evento drammatico. L’annuncio del tumore lo ha dato sul palco di Ballando con le Stelle, ha parlato infatti del male che l’aveva colpita. “Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto”, ha dichiarato in un videoclip andato in onda in una delle puntate del talent condotto da Milly Carlucci.

Riguardo alla sua vita sentimentale non si conosce molto, l’artista è riservata e tutela la privacy da occhi indiscreti. Ciò che è certo è che è stata legata sentimentalmente per lunghi anni all’attrice Simona Borioni. Hanno vissuto un amore profondo e autentico dal 2010 sino al 2014. Oggi, l’attrice e pittrici vanta un profilo Instagram molto seguito, ha infatti circa 26.000 follower e li tiene aggiornati con la pubblicazione di scatti che concernono il suo lavoro. Basta dare una veloce occhiata alla sua pagina per comprendere quanto sia stimata ed apprezzata.

Tante persone che stanno affrontando una malattia guardano a lei come esempio di determinazione e forza interiore. Rosalinda è divenuta un’icona per coloro che si stanno sottoponendo a cure delicate, i cui effetti sono talvolta devastanti. Ha affrontato con orgoglio la sua battaglia ed ha vinto. Oggi è la sua storia è un faro di luce e speranze per chi sta affrontando un momento difficile.