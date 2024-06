Perchè alcuni si abbronzano ed altri no? La risposta

Perché alcune persone si abbronzano facilmente ed altri invece restano color latte nonostante le temperature alte? La scienza risponde.

Vi siete mai chiesti perché quell’amica diventa subito abbronzata e l’altra invece sembra provenire dalla Luna dato il suo candore? La risposta dopo tante ricerche l’ha data la scienza. Alcune persone si abbronzano dopo solo 20 minuti di esposizione al sole, mentre altre si scottano o restano dello stesso colorito. Il motivo è da ricercare nella diversità di ciascuno di noi. Il processo di abbronzatura della pelle infatti, varia a seconda delle caratteristiche di ciascun soggetto. Partiamo con una premessa, l’abbronzatura non è altro che un sistema di difesa che la pelle attua per proteggersi.

La Terra è bersagliata da radiazioni ultraviolette, i raggi UVA ed UVB sono i principali responsabili dell’abbronzatura, il processo che si attiva grazie alla melanina. La pelle è composta da melanociti che sono cellule volte alla sintetizzazione della melanina. L’intensità dell’abbronzatura dipende dalla quantità di melanina che varia da persona a persona. In genere, chi possiede la pelle più scura ne ha di più, al contrario i soggetti molto chiari ne producono meno, ed è per questo che si scottano facilmente e non si abbronzano. In linea generale, l’abbronzatura avviene dopo qualche esposizione al sole. Ma dunque perché, alcune persone si scottano e non si abbronzano?

Perchè alcuni si abbronzano ed altri pur stando una settimana intera in vacanza, non ottengono lo stesso colore dorato?

Come accennato, dipende dalla quantità di melanina, che varia per questioni genetiche. Tuttavia, attenzione, di certo le scottature sono più frequenti nei soggetti con pelle ed occhi chiari, ma anche coloro che hanno la pelle scura possono incorrere in scottature. Dunque è necessario applicare la crema solare adatta alle proprie esigenze, onde evitare ustioni dolorose che potrebbero portare addirittura alla formazione di bolle d’acqua. Le bolle d’acqua sono l’effetto di un sistema protettivo che la pelle genera per curare le zone danneggiate dalla massiccia esposizione al sole.

Inoltre, tutti dovrebbero seguire delle regole auree per abbronzarsi senza pericoli per la salute. Innanzitutto è necessario evitare l’esposizione nelle ore più calde, è importante indossare cappelli per proteggere il capo, ed applicare la crema solare almeno 15 minuti prima di esporsi al sole. Occorre ricordarsi di applicarla nuovamente dopo ogni bagno. Anche l’alimentazione svolge un ruolo chiave, vanno prediletti i cibi freschi di stagione, come frutta e verdura che contengono molta acqua, necessaria per mantenere il giusto livello di idratazione e preservare l’elasticità della pelle.

.