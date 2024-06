Stai pensando ad una vacanza last minute? Apri gli occhi e fai attenzione alle truffe. Non cascarci, stai in guardia.

Il mondo può essere diviso in due grandi gruppi: nel primo rientrano tutti coloro che organizzano le vacanze con largo anticipo, nel secondo quelli che adorano i last minute. In genere sono persone che amano l’avventura, l’adrenalina e la scoperta di posti nuovi o semplicemente soggetti che per questioni lavorative, non possono organizzare anticipatamente i giorni di relax. Se anche tu rientri nel secondo gruppo, presta attenzione. Apri gli occhi poichè negli ultimi anni, secondo le statistiche, sono aumentati i casi di truffe on line.

Conoscere preventivamente tutti i rischi connaturati ad una prenotazione last minute è importante così da poter ridimensionare le aspettative e non dover poi fare i conti con le disillusioni. Secondo gli esperti, quando si naviga in rete alla ricerca di un’occasione vantaggiosa per le proprie vacanze, è importante mantenere alta l’attenzione, sforzandosi di essere cauti. A seguire i consigli dei professionisti per scongiurare il rischio di truffe in rete, quando si è alla ricerca di una prenotazione last minute.

Vacanza last minute? Attenzione alle truffe, cresce il numero di vittime

Per evitare di essere truffati on-line è necessario mantenere alta una buona dose di scetticismo ed evitare di lasciarsi trasportare dall’entusiasmo di aver trovato una soluzione perfetta ad un prezzo evidentemente troppo basso. In genere se è troppo bello per essere vero è un indizio che qualcosa non va. Inoltre è importantissimo accertarsi della reale sussistenza della struttura presso cui si intende trascorrere la vacanza, magari leggendo i commenti e le recensioni lasciate dagli utenti che hanno già usufruito della soluzione.

È d’aiuto anche scambiare informazioni con la struttura attraverso messaggi di testo, evitando contatti telefonici così da poter avere una prova facilmente dimostrabile in caso di truffa. Si consiglia inoltre di affidarsi esclusivamente a metodi di pagamento affidabili. Talvolta però non basta mantenere alta la soglia dell’attenzione e, può capitare di essere vittima di un raggiro. L’inganno può nascondersi ovunque e può accadere che si giunga a mettere in discussione la propria capacità di discernimento, fino a farsene una vera e propria colpa.

Innanzitutto è bene mantenere il sangue freddo, evitando di colpevolizzarsi. Se ci si accorge di essere finiti nel mirino di qualche truffatore è necessario rivolgersi alla polizia postale, soprattutto se i propri dati sensibili sono stati rubati o violati. Inoltre è opportuno rivolgersi prontamente al proprio istituto di credito per segnalare ogni possibile caso di phishing.