Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano: la stoccata alla redazione

Uomini e Donne: arriva la stoccata di Asmaa, Cristiano e Aurora Tropea. La redazione ha sbagliato?

Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi ha chiuso ufficialmente i battenti lo scorso maggio. Da quel momento i telespettatori hanno iniziato a seguire le vicende dei loro beniamini sulle piattaforme digitali, non perdendo neppure un aggiornamento multimediale. I cavalieri e le dame che hanno partecipato alla stagione che si è appena conclusa, hanno suscitato particolare interesse nei telespettatori, poichè sono messi in gioco senza riserve, mostrando ogni sfaccettatura del loro carattere.

Tra le coppie che sono sbocciate in modo repentino ed inaspettato nello studio di Canale 5, c’è quella formata da Cristiano e Asmaa. I due hanno provato immediatamente una simpatia reciproca, ma non hanno approfondito la conoscenza immediatamente. Cristiano, come è noto ha frequentato Giulia, ma l’incompatibilità caratteriale li ha allontanati e, il cavaliere ha deciso di rimettersi in gioco con la bella Asmaa.

Uomini e Donne, Aurora-Asmaa-Cristiano “coalizzati” contro la redazione?

Cristiano è stato molto criticato, il cavaliere stato infatti attaccato soprattutto dai due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari che gli hanno puntato il dito contro, ipotizzando che fosse interessato ad Asmaa soltanto per stare al centro dello studio e per ottenere dunque visibilità. Tra di loro è scoppiato un feeling immediato, un’attrazione fatale, tanto che in molti sono rimasti di stucco dinanzi alla dichiarata intenzione di voler lasciare la trasmissione insieme, per poter vivere la storia al di fuori del programma.

In studio, seppur ci siano stati degli applausi e delle felicitazioni, in molti hanno storto il naso, alludendo all’ipotesi che i due potessero essersi accordati per cavalcare l’onda del successo. A distanza di quasi due mesi dalla fine della trasmissione Asmaa e Cristiano sono felicemente fidanzati e non perdono occasione per postare foto e i video che li ritraggono insieme sui social. Qualche giorno fa, in una stories è comparsa la splendida Aurora Tropea, nota per il suo caratterino tutto pepe e per la sua schiettezza.

I tre nella breve clip appaiono felici e spensierati e, ad un certo punto i fan hanno colto una frecciatina che potrebbe essere stata indirizzata proprio alla redazione di Uomini e Donne. Aurora ha lanciato dei petali ad Asmaa e Cristiano, spiegando che nessuno in studio li ha preparati per loro. Poi è arrivata la dichiarazione di Asmaa che le ha chiesto se fossero una coppia falsa, facendo riferimento alle accuse che in tanti hanno rivolto alla coppia. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare e, in tanti sostengono che i tre abbiano lanciato una stoccata indirizzata alla redazione.