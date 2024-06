La foto che ritrae Fedez con una flebo ha preoccupato i fan del cantante. Cosa sta accadendo in queste ore.

I fan di Fedez si sono immediatamente accorti del suo insolito silenzio social. Dopo un periodo, seppur breve, lontano dalle piattaforme digitali, il cantante è tornato in rete ed ha postato nuove foto. In sua compagnia sembra esserci un cane dall’aria dolcissima che ricorda Paloma, il labrador che è Ha in affido Chiara Ferragni. Il 18 giugno 2024 dunque, il rapper milanese ha postato alcuni scatti e, uno in particolare non è passato in sordina, scatenando preoccupazioni e timori.

Fedez si è infatti mostrato con una flebo in ospedale, per molti si tratterebbe di una presunta conferma che avrebbe avuto un malore. Invero, il suo staff ha prontamente smentito la notizia. Ma, lo scatto che testimonia il suo ritorno sui social ha fatto sorgere dei dubbi. Il cantante non si è presentato al Tim Summer Hits e la sua insolita assenza all’evento musicale tanto atteso dagli italiani si è fatta sentire, per questo c’è chi ha azzardato l’ipotesi che fosse in ospedale per un nuovo ricovero, ma il suo entourage ha smentito questa congettura.

Fedez torna sui social: la foto con la flebo preoccupa i fan, cosa sta accadendo

Poi, su Instagram Fedez ha condiviso una carrellata di scatti e uno lo ritrae in un ambiente evidentemente ospedaliero con una flebo. Una sorta di resoconto dettagliato dei suoi ultimi giorni vissuti, come di consueto, con grande intensità. La foto ha fatto immediatamente il giro della rete, provocando timori e preoccupazioni nei fan che si sono riversati sulle sue pagine social, premurandosi che stesse bene. Invero, i dubbi circa il fatto che potesse avere accusato un malore sono sorti quando non si è presentato al Tim Summer Hits di Roma.

Non è dato sapere dunque che cosa sia successo in realtà, poiché il cantante al riguardo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. I fan di Federico sono in apprensione per le sue condizioni di salute poiché, come noto è stato sottoposto ad delicato intervento per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas. In seguito ha effettuato dei controlli medici periodici e, non ha mai negato che questa esperienza, lo ha segnato nel profondo.

Sin dall’annuncio della diagnosi, i supporter si tengono costantemente aggiornati circa le sue condizioni di salute, chiedendogli come si senta attraverso i social. Fedez è un cantante amatissimo sia per la sua inopinabile bravura sia per la personalità, per molti è divenuto un esempio di forza e determinazione poiché nonostante le difficoltà ha reagito con orgoglio e dignità da vendere.