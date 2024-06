Kate, l’ex segretaria spiffera tutto: come sta davvero

L’ex segretaria di Kate ha spifferato tutto. Come stanno davvero le cose e quali sono le sue reali condizioni di salute.

Kate Middleton, secondo le statistiche operate dai tabloid inglesi ed internazionali è la più amata dai sudditi, seconda soltanto alla compianta Diana. Il suo savoir faire, l’atteggiamento intimamente regale e, la sua propensione ad aiutare il prossimo l’hanno resa un personaggio simbolo della Corona inglese. Anche per questo, quando ha annunciato di essere affetta da un cancro, in tanti sono rimasti spiazzati, addolorati e preoccupati per le sue condizioni di salute. Come è noto, la Principessa si sta sottoponendo ad una chemioterapia preventiva volta a debellare le cellule cancerose.

I farmaci che sta assumendo sono sicuri e controllati dall’equipe medica che la sta seguendo, ma gli effetti collaterali sono in taluni, casi inevitabili. Già qualche mese fa, si era a vociferato di un suo presunto crollo fisico, fonti vicino ai Royal hanno infatti dichiarato di averla vista e trovata in condizioni cagionevoli. C’è chi sostiene che abbia perso circa 10 kg e che i suoi capelli siano radi. Di recente è apparsa al Trooping The Colour e, sebbene la situazione non sia apparsa critica è chiaro che sia debole e che il percorso di guarigione sia lungo.

Kate Middleton, l’ex segretaria vuota il sacco: come sta davvero

Vige il massimo riserbo sugli effetti delle cure a cui si sta sottoponendo, ma di recente l’ex segretaria di Kate e addetta alla stampa della Regina Elisabetta ha vuotato il sacco, riguardo alla chemioterapia a cui si sta sottoponendo. Se l’apparizione pubblica di qualche settimana fa ha rincuorato i sudditi, le dichiarazioni di Ailsa Anderson hanno ingenerato timori. “Il trattamento contro il cancro è severo ed è diverso da persona a persona e gli effetti collaterali possono essere spietati”.

L’ex segretaria della Principessa ha poi aggiunto: “Può anche essere la Principessa del Galles, ma resta una moglie e una madre e sta provando le stesse emozioni, preoccupazioni e paure di chiunque altro si trovi nelle sue stesse condizioni”. Dunque Kate sta combattendo la sua personale battaglia per sconfiggere il male che l’ha colpita e, i suoi timori non sono affatto distanti da quelli che legittimante affliggono coloro che versano nella sua medesima circostanza.

Kate è preoccupata, soprattutto per il suoi figli. La Principessa del Gallese sta cercando di nascondere i suoi timori, sta provando ad assicurare un ambiente sereno nel quale i piccoli possano continuare a vivere la quotidianità ordinariamente, anche se è molto difficile. I sudditi le stanno accanto, scrivendole lettere e facendole pervenire piccoli doni, in segno di solidarietà. Gesti che Kate apprezza e che le fanno sentire l’affetto nutrito nei suoi riguardi.