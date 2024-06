Arriva il nuovo bonus benzina (ed è per tutti gli italiani)

Arriva il nuovo ed attesissimo bonus benzina: spetta a tutti. Ecco come richiederlo e a quanto ammonta l’importo.

Finalmente il Governo ha sancito il bonus benzina. Arriva in un momento in cui i rincari si fanno sentire, infatti secondo una ricerca di Assoutenti operata lo scorso febbraio, il prezzo del carburante ha già superato il tetto dei 2,5 euro al litro in alcuni distributori nostrani. Il Governo ha dunque sancito una misura volta a sostenere i cittadini in un contesto storico sempre più precario. Tanti nuclei familiari italiani versano in condizioni di povertà, alcuni di essi non riescono a fare il pieno di benzina.

Per loro, il rifornimento di carburante è divenuta una spesa insostenibile, per questo lo Stato ha disposto una misura ad hoc. Giorgia Meloni e il suo Governo hanno deciso di esaudire le istanze sempre più incalzanti dei cittadini, introducendo la Social Card, un’agevolazione che ha il fine di sostenere gli italiani in un momento critico e, che entrerà in vigore a partire da settembre 2024. Trattasi di un bonus voluto e realizzato in collaborazione dei Ministri dell’Agricoltura, dell’Economia, delle Imprese e del Made in Italy.

Arriva il nuovo bonus benzina, a chi spetta

Si prevedono fondi sino a 600 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto al 2023. La Social Card, secondo le prime informazioni, offrirà un importo di 500 euro, dunque 40 in più rispetto al 2023, destinato a 1,4 milioni di cittadini. Dunque, tutti dovrebbero approfittare di questa agevolazione. La Social Card di fatto rappresenta un incentivo prezioso affinché i cittadini possano ridurre considerevolmente le spese per il carburante e per i beni di prima necessità. Come accennato, il Governo ha aumentato i fondi destinati alla misura, sostenendo in modo concreto tante famiglie in difficoltà.

L’agevolazione non solo consentirà di fare benzina, ma potrà essere sfruttata anche per l’acquisto di beni di primo consumo, tra cui quelli alimentari. La Social Card è destinata a coloro che hanno un ISEE non superiore a 15. 000 euro. Restano esclusi i single, le coppie senza figli e coloro che già percepiscono altri aiuti dallo Stato.

Si tratta di un bonus attesissimo che di certo farà tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che versano in condizioni di criticità. Sono soprattutto i genitori di figli minorenni e/o portatori di disabilità a chiedere che giungano dei sostegni cospicui da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. Grandi passi sono stati compiuti dalla Pubblica Amministrazione in tal senso.