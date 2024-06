Antonella Clerici, parla il chirurgo: come sta e quando la rivedremo in tv

Antonella Clerici ha vissuto dei momenti di sconforto. A distanza di qualche giorno, il chirurgo ha parlato delle sue condizioni di salute.

L’amatissima conduttrice di casa Rai, Antonella Clerici ha vissuto dei momenti delicati e intrisi di preoccupazione. La scorsa settimana è stata infatti sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alle ovaie e, lo ha annunciato attraverso i suoi canali social, lanciando un importante monito: quello della prevenzione. La Clerici è stata inondata dall’affetto e dalla solidarietà dei colleghi, degli amici e dei suoi fan che le hanno augurato il meglio, premurandosi di chiederle come stesse ogni giorno attraverso le piattaforme digitali.

Ad una settimana di distanza dall’operazione sono giunte delle informazioni dal chirurgo che ha eseguito l’intervento. La conduttrice ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram, rassicurando tutti i follower che si sono sinceramente preoccupati per lei. Antonella Clerici ha subito una ovariectomia, un’operazione volta alla rimozione delle ovaie, presso l‘Istituto Nazionale tumori Regina Elena di Roma. Il chirurgo che ha eseguito l’intervento è Enrico Vizza, esponente del Consiglio Direttivo della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia e Direttore del Dipartimento di Cliniche e Ricerca Oncologica dell’Istituto tumori Regina Elena di Roma.

Antonella Clerici, parla il chirurgo: come sta e quando potrà tornare in televisione

L’esperto circa le condizioni di salute di Antonella Clerici ha detto: “Non ci sono molti timori per la diagnosi conclusiva del suo problema ovarico, si attendono però gli esiti istologici che si avranno tra due settimane. Ma l’esperienza fa presumere un esito tranquillizzante”. Il medico ha poi spiegato che l’intervento è stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti sofisticatissimi dal diametro di 3 mm. L’operazione chirurgica è andata bene e, la conduttrice ha riportato una piccola cicatrice, dal punto di vista puramente estetico, non si vedrà nulla.

Il medico ha poi spiegato l’importanza di effettuare i controlli di routine, proprio come ha fatto la timoniera di È sempre mezzogiorno. Il chirurgo ha spiegato che Antonella Clerici aveva una cisti ovarica le cui condizioni sono mutate, per cui è stato eseguito anche un esame istologico i cui esiti arriveranno tra qualche settimana. La Clerici di recente ha lanciato un monito importante sull’importanza della prevenzione.

“I controlli sono necessari anche se c’è un’alterazione che sembra benigna: bisogna comunque tenerla sotto controllo e non avere paura di controllare”. La conduttrice ha spiegato che si è sottoposta a visite mediche periodiche affidandosi all’esperienza di professionisti esperti, ed ha invitato tutti a fare altrettanto.