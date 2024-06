Oroscopo, i segni che tradiscono di più: non fidarti mai di lui

Se cerchi una relazione a lungo termine, stai lontano da questi segni. Sono infedeli e traditori, non possono farne a meno.

È davvero possibile comprendere dal segno zodiacale di una persona se sia incline o meno al tradimento? Secondo l’astrologia si. Alcuni segni zodiacali infatti sono particolarmente avvezzi alla scappatella! Ma, non biasimateli, non sono tradimenti consumati con la volontà di ferire il partner, sono indotti dalla loro natura vulnerabile e selvaggia. Non possono farne a meno, non riescono a reprimere il loro spirito sempre a caccia di novità.

Al primo posto nella classifica dei segni più infedeli dello zodiaco c’è l’Acquario. I nati sotto questo segno sono particolarmente creativi, adorano sperimentare nuove ed entusiasmanti avventure, viaggiare, mettersi in gioco e sfidare i propri limiti. Ma, si annoiano facilmente e, sono portati a cercare emozioni forti. Per questo, anche se il rapporto con loro sembra procedere, apparentemente, nel migliore dei modi, c’è da aspettarsi un tradimento. L’animo inquieto ed irrequieto degli Aquario, prima o poi emerge, lasciando una scia di cuori infranti dietro di sé.

Oroscopo, attenzione a questi segni zodiacali: tradiscono con facilità e senza rimorsi

In seconda posizione nella classifica dei segni più infedeli dello zodiaco c’è quello dei Gemelli. I nati sotto il segno di Gemelli sono curiosi, spiritosi e adorano trascorrere del tempo in allegria ed in compagnia di persone affascinanti. Parlano volentieri con tutti coloro che gli stuzzicano la fantasia. Si tratta di un segno dalla doppia natura, una parte vorrebbe una relazione esclusiva, stabile e longeva, ma l’altra non crede alla monogamia. Questo lato fedifrago può prendere il sopravvento in qualsiasi momento, dunque occhio a credere ciecamente alle parole di un Gemelli.

In terza posizione nella classifica dei segni meno fedeli dello zodiaco c’è il Sagittario. Per i nati sotto questo segno tradire è uno sport, adorano passare da una relazione all’altra e, nella maggior parte dei casi hanno una lista di persone in attesa! I Sagittario vivono le relazioni sentimentali e affettive in modo molto intenso, sono curiosi e cambiano frequentemente partner, spinti dalla voglia di nuovo. Sono ben conosci che questo stile di vita può causare sofferenze al prossimo, ma se un rapporto non li soddisfa, non riescono proprio a farne a meno.

In quarta posizione nella classifica dei segni meno fedeli dello zodiaco c’è quello di Pesci. I nati sotto il segno di Pesci sono estremamente intelligenti, dunque riescono ad occultare qualsiasi traccia, ma se vengono smascherati possono fingere di provare un grande sentimento nei confronti del partner. Si tratta di strategie, i nati sotto questo possono giurare amore eterno al compagno e poi girare le spalle e uscire con l’amante. Il tradimento per loro è un atto giusto se, la relazione non li appaga nel profondo.