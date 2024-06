Paolo Del Debbio: età, compagna e figli, lauree, dove vive, dieta

Paolo Del Debbio è uno dei giornalisti più apprezzati della televisione italiana. Ma cosa si conosce della sua vita privata?

Paolo Del Debbio è nato 2 febbraio del 1958, ha 64 anni ed è un famoso giornalista e conduttore televisivo. Appartiene alla grande scuderia dei talenti di casa Mediaset ormai da molti anni ed è al timone di Dritto e Rovescio, programma in onda su Rete 4. La trasmissione ha ottenuto sin dagli esordi degli ascolti considerevoli, narra e tratta di tematiche di attualità, e viene data la possibilità ai cittadini di esprimere il loro dissenso in relazione a temi, anche scottanti. Il format ha ottenuto una risonanza mediatica considerevole, ed è oggi, uno dei programmi fiore all’occhiello del palinsesto di Rete 4.

Il grande pubblico conosce Del Debbio in veste di giornalista e di conduttore televisivo, ma in pochi sanno che è anche un saggista, un autore ed un professore universitario. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma ed ha poi deciso di proseguire gli studi, specializzandosi in filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana. Agli esordi della sua carriera ha lavorato nella Fininvest Comunicazioni svolgendo diverse mansioni. Dapprima è stato un membro del coordinamento centri studi ed in seguito, ha lavorato come assistente dell’amministratore delegato, Fedele Confalonieri.

Paolo del Debbio: dieta, compagna e figli

Oggi, lavora in televisione ed ha una cattedra di Etica ed Economia presso l’Università IULM di Milano. Il giornalista ha le sue spalle dunque grandi successi e riconoscimenti, anche in ambito politico. Del Debbio è considerato infatti come uno dei fondatori di Forza Italia. Il conduttore è cambiato rispetto al passato. Ha infatti perso molto peso, circa 27 kg. Ha seguito un regime alimentare sano e si è rimesso in forma. Paolo Del Debbio è stato sentimentalmente legato a Gina Nieri, dal loro rapporto sono venute al mondo, Maddalena nel 1989 e Sara, nel 1992.

Il loro matrimonio è poi terminato e, sembrerebbe che oggi il giornalista sia single. In passato si è vociferato circa un suo presunto flirt con una donna misteriosa, ma non c’è mai stata conferma al riguardo. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi ha dichiarato come dovrebbe essere la sua donna ideale: “Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione”.