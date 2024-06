Bonus 1000 euro: tutte le novità sul nuovo incentivo

Arriva il bonus 1000 euro: a chi spetta, come fare la domanda e quali sono i requisiti per ottenerlo. Affrettati!

L’Italia, come del resto gran parte dei Paesi Europei sta attraversando un periodo particolarmente complicato. L’inflazione è alle stelle e il carovita si fa sentire. I prezzi dei beni di primo consumo sono aumentati così, come quelli per l’elettricità e, tante famiglie arrancano per arrivare alla fine del mese. Gran parte dei cittadini nostrani sta risparmiando, cercando di tagliare le spese superflue, preferisce infatti non andare a pranzo o a cena fuori e, dimezzare le vacanze estive ad esempio.

C’è poi chi versa in condizioni di particolari criticità, come i giovani lavoratori, il mercato del lavoro è in crisi e, la precarietà è divenuta una costante. In questo clima è sempre più difficile metter su famiglia, i neogenitori si ritrovano infatti ad affrontare sfide impervie per crescere uno o più figli. Per questo lo Stato, le Regioni e i Comuni hanno sancito degli incentivi per aiutare i nuclei familiari in difficoltà. Si tratta di bonus che sono destinati a specifiche categorie di cittadini, in ragione del loro ISEE, dell’età, e di altri requisiti sanciti ad hoc dalla legislatore.

Bonus 1000 euro: come fare la domanda e a chi spetta

Proprio per coloro che sono divenuti genitori da poco, è stato introdotto il cosiddetto bonus 1000 euro. Una misura finalizzata al sostegno delle famiglie in difficoltà. Questo incentivo, meglio conosciuto come bonus nascita ha il fine di aiutare concretamente i nuclei familiari con redditi bassi. Si tratta di una misura volta dunque a debellare il drastico calo demografico e, altresì a rendere meno gravoso il sostentamento dei neonati. Ha un valore di 1000 euro ed è stato finanziato con un fondo di 1,4 milioni di euro.

Il contributo verrà distribuito sino ad esaurimento, in base ad una graduatoria. Per poter avere il bonus è necessario che le famiglie richiedenti abbiano determinati requisiti:

ISEE non superiore a 3000 euro.

Almeno uno dei due genitori, o uno dei soggetti esercitanti la potestà parentale, deve avere cittadinanza italiana o comunitaria.

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno.

Residenza in Sicilia al momento del parto o dell’adozione.

Per i cittadini extracomunitari, residenza nel territorio siciliano da almeno 12 mesi al momento del parto.

Nascita del bambino in Sicilia.

Priorità nella Graduatoria.

Per avere il bonus, i beneficiari debbono presentare la domanda presso i servizi sociali del proprio Comune di residenza. Attraverso la compilazione di un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale della regione Sicilia si potrà richiedere la misura.