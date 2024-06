Vittorio Feltri si scaglia contro Ilaria Salis: le sue parole

Vittorio Feltri è un fiume in piena contro Ilaria Salis, le parole di fuoco del giornalista fanno il giro della rete.

Ilaria Salis, 39 anni è un’insegnante originaria di Monza. Si definisce antifascista, l’attivista che è stata in carcere dall’11 febbraio 2023 sino a maggio 2024, accusata di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. La politica è tra le sue passioni sin da giovanissima. La famiglia non sapeva che si sarebbe diretta a Budapest per protestare contro i gruppi neonazisti.

Dopo alcune ore dalla manifestazione è stata arrestata. Hanno fatto poi il giro d’Europa le immagini della sua traduzione in aula, è entrata infatti ammanettata. La vicenda ha indignato l’opinione pubblica, creando delle spaccature tra chi ha rivendicato l’immediato rientro in Italia dell’insegnante e, chi invece ha ritenuto adeguate le misure sancite a suo carico dall‘autorità giudiziaria ungherese.

Vittorio Feltri contro Ilaria Salis: le parole di fuoco sollevano polemiche

Il 18 aprile scorso è arrivata l’ufficializzazione della notizia: la Salis è candidata alle elezioni europee con la lista AVS, una scelta presa dall’alleanza per: “tutelare i diritti e la dignità di una cittadina Europea”. Il fine è dunque quello di tutelare i principi dello Stato di Diritto in Europa. Ilaria ha ottenuto circa 170 mila preferenze. La candidata di Alleanza Verdi-Sinistra di Frattoianni e Bonelli ha ottenuto tantissimi voti e, a commentare la sua vittoria ci ha pensato anche Vittorio Feltri, attraverso un video-commento pubblicato sul sito de Il giornale.

Il direttore ha utilizzato parole infuocate contro la Salis. Vittorio Feltri ha dapprima commentato le tante preferenze che i cittadini hanno espresso per Vannacci. Con poche parole, chiare e concise, è andato dritto al punto. “Il fatto che Vannacci abbia preso una valanga di voti, conferma quello che avevamo ipotizzato, ossia che il militare “dice delle cose che sono attualmente il pensiero della maggioranza degli italiani“. Ha dunque proseguito, spiegando che Vannacci è una persona di buon senso, apprezzata dai cittadini per il suo pensiero.

Poi, il Direttore ha commentato la vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, attualmente ai domiciliari. Sta affrontando un processo, a suo carico ci sono le accuse gravi. Come accennato, la Salis ha ottenuto circa 170.000 preferenze e, Vittorio Feltri a tal proposito ha detto:” Il nostro Paese è vero che ha una classe politica di deficienti, ma anche gli elettori dimostrano di avere tra loro una quota di imbecilli abbastanza cospicua”. Parole forti che hanno ingenerato polemiche.