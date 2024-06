Aggiungi questo antinfiammatorio ai tuoi piatti saranno più gustosi e ne guadagnerai in salute. Previene tante malattie ed è buonissimo.

La natura è straordinariamente ricca di alimenti energizzanti, ricchi di antiossidanti, drenanti e dalle proprietà antinfiammatorie. Con l’arrivo della bella stagione è importante portare sulle proprie tavole piatti nutrienti, che apportino all’organismo tutte le sostanze di cui necessita per poter funzionare al meglio. Quando le temperature sono particolarmente torride, infatti la stanchezza può fare capolino, così come lo stress cronico. Versare in una condizione di perenne astenia o di nervosismo, si ripercuote negativamente sul benessere psicofisico.

Infatti, ci si sente irascibili, giù di tono, tesi e possono comparire mal di testa, dolori muscolari, disturbi gastrointestinali, problemi cardiovascolari e tanto altro. Bisogna dunque agire in anticipo e mettere in atto delle strategie preventive al fine di scongiurare il rischio che ciò possa accadere. L’arma più potente è l’alimentazione, attraverso infatti gli alimenti che scegliamo di portare sulle nostre tavole, possiamo prenderci cura del fisico e della mente. Esistono dunque degli antinfiammatori naturali che grazie alle loro proprietà proteggono dall’insorgenza di tante malattie

L’antinfiammatorio naturale che rende i tuoi piatti unici: previene tante malattie

Tra gli antinfiammatori più graditi e più utilizzati al mondo c’è l‘aglio. Si tratta di un piccolo bulbo aromatico gustosissimo, utilizzato come condimento per impreziosire numerose ricette. Non è solo buono è anche ricco di nutrienti. Contiene infatti acqua, proteine, fibre, potassio, fosforo, calcio, magnesio. Contiene inoltre vitamina C e quelle del gruppo B, inoltre è conosciutissimo perché contiene l’allina che diviene poi allicina, quando gli spicchi di aglio vengono schiacciati, tagliati o masticati.

L’allicina possiede delle proprietà farmacologiche, come ha sottolineato la Fondazione per la Ricerca di Terapie Oncologiche integrate e l’Istituto Europeo di oncologia. Previene infatti i tumori, le malattie cardiovascolari e le patologie neurodegenerative. Stimola il sistema immunitario, ha un’azione antinfiammatoria, riduce i livelli di colesterolo ed ha effetti anche antimicrobici. Il consumo di aglio non presenta alcuna controindicazione, solo benefici dunque.

Certo, l’odore di questo alimento è particolarmente pungente a causa di una sostanza che ha al suo interno, ma si tratta di un “inconveniente” del tutto superabile. L’aglio è dunque un potente alleato del benessere, guai a trascurarlo nella propria dieta, non è necessario eccedere con le quantità, ma eliminarlo non è una buona idea. Ora che le temperature aumentano è tempo di preparare insalate e piatti freddi che ben si sposano con l’aglio, non ci sono scuse!