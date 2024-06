Claudio Lippi che fine ha fatto e perchè non è più in Rai

Claudio Lippi è scomparso dal piccolo schermo nostrano. Il conduttore non appare più infatti sul tubo catodico, ma perché?

Claudio Lippi è stato uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano, il pubblico lo ha osannato e tutt’oggi, seppur sia lontano dalle scene ormai da anni, continua ad acclamarlo. Alle sue spalle ha una carriera florida, ricca di grandi successi, ma non sono mancati i momenti no. Da qualche anno è scomparso dallo showbiz nostrano, lasciando un grande interrogativo: perché non compare più in TV?

L’ex volto di casa Mediaset ha svelato cosa è accaduto e come è cambiata la sua vita in una intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera. Classe 1945, Claudio Lippi è nato il 3 giugno a Milano sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo in veste di cantante, nel 1964 approda infatti al Festival delle Rose presentando la canzone “Addio amore”, inizia così la sua ascesa nel mondo discografico. Il suo approdo in televisione avviene nel 1970 quando è al timone del talk per ragazzi “Aria aperta”.

Claudio Lippi, perchè il conduttore non è più in Rai?

Da quel momento in poi, la sua carriera decolla sino a divenire un volto di punta di Buona Domenica, Domenica In solo per citare alcuni dei programmi di grande successo che lo hanno visto protagonista. Da qualche tempo è scomparso dalla scena televisiva, come accennato, oggi la sua vita è totalmente cambiata, lo ha rivelato nel corso di un’intervista. Ha raccontato che conduce una vita tranquilla e serena, è un marito, un padre e un nonno presente e si dedica, dunque, ai suoi affetti.

Di recente è balzato agli onori della cronaca rosa perché ha scritto alla Rai e, al suo amministratore delegato Roberto Sergio su LinkedIn. Si tratta di una piattaforma utilizzatissima per cercare lavoro e, Claudio Lippi ha commentato un post del prossimo direttore generale, in omaggio a Pier Francesco Forleo, ex dirigente del servizio pubblico. Ha fatto una premessa: “Questa non è la situazione ideale”.

Poi ha proseguito spiegando: “Sto ancora aspettando di essere reintegrato dopo essere stato escluso dall’azienda dopo anni di onorato servizio”. Il messaggio del conduttore, in men che non si dica, ha fatto il giro della rete. In tanti si sono chiesti dunque perché, Lippi non faccia più parte della Rai. Le motivazioni non sono ancora del tutto chiare, ma dal suo allontanamento dalla scena televisiva sono trascorsi ormai anni.