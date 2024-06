Il mestiere più pagato in Italia nel 2024: ecco qual è

Qual è il mestiere più pagato in Italia nel 2024? Non ci crederesti mai, eppure è proprio questo. La lista.

In un periodo come quello contemporaneo in cui la precarietà e l’instabilità finanziaria e professionale sono ormai divenuti purtroppo una costante, in tanti si interrogano quotidianamente su quali siano i lavori più retribuiti in Italia. Nella classifica delle professioni più pagate del Bel paese, secondo quanto riferito da Esquire ce ne sono diverse che guadagnerebbero tantissimo, in diverse settori economici.

Si tende a pensare che aver conseguito una laurea e, aver trascorso dunque buona parte della propria esistenza a studiare, assicuri poi degli introiti considerevoli, ma non è sempre così, non è scontato. A far lievitare i salari, sono in realtà quelle professioni che richiedono l’assunzione di tante responsabilità, soprattutto nel mondo della tecnologia. Ecco dunque la lista dei lavori con le retribuzioni più alte.

Il mestiere più pagato in Italia nel 2024? È questo

In pole position tra i lavori più retribuiti in Italia c’è quello del consigliere di amministrazione, si tratta di una figura indispensabile per le aziende, per le imprese e per le società. Deve infatti assumersi tante responsabilità, per questo in genere, gli viene riconosciuta una paga molto alta.

In seconda posizione c’è il senior developer engineer, si tratta di una figura altamente qualificata e, tra le più retribuite. Una specializzazione sempre più richiesta dalle aziende per la massiccia diffusione della tecnologia. In terza posizione c’è il pilota da aerei. Si tratta di una delle figure professionali più pagate, richiede infatti uno sforzo considerevole e, l’assunzione di tante responsabilità.

In quarta posizione c’è il medico. Si tratta di una professione tra le più pagate nel Bel Paese. Al quinto posto c’è l’anestesista si tratta di medici specializzati e, per questo altamente retribuiti. Al sesto posto c’è il notaio. Nell’ambito delle professioni giuridiche, quella del notaio è sicuramente tra le più pagate.

Va da sé che ogni Paese ha una propria classifica delle professioni più pagate. Ad esempio i mestieri con le retribuzioni più alte in Giappone non figurano ad esempio negli Stati Uniti d’America e viceversa. Si può comunque affermare con certezza che stanno aumentando le richieste di figure specializzate nel settore dell‘informatica, con particolare rilievo al settore finanziario.

Si tratta di professioni che richiedono un’altissima specializzazione, senza contare poi che il mondo del lavoro va veloce, cambia e richiede una estrema flessibilità nell’acquisire nuove conoscenze in ambito tecnologico. Coloro che hanno alle spalle studi informatici sono dunque avvantaggiati, in qualsiasi ambito. Tutte le aziende ricercano infatti professionisti dell’informatici.