Antonella Clerici: età, ricovero in ospedale, dove vive, figlia e marito, laurea

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, ma cosa si conosce della sua vita privata?

Tra i personaggi della televisione italiana che quotidianamente tengono compagnia a milioni di italiani, c’è senza dubbio la splendida Antonella Clerici. Grazie al suo format: “È sempre Mezzogiorno! ” tiene incollati allo schermo milioni di fan. Classe 1963 è nata il 6 dicembre a Legnano. Suo padre si chiama Giampiero ed è proprietario di un colorificio, la sua mamma si chiama Franca ed è una casalinga. Ha trascorso gran parte della sua infanzia e della sua adolescenza in provincia, un contesto a lei molto caro.

Cresciuta decide di proseguire gli studi e, dopo il diploma si iscrive presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano. Consegue la laurea e approda sul piccolo schermo nel 1985 quando debutta come annunciatrice televisiva per Telereporter. Il suo carisma, il talento e l’inopinabile capacità comunicativa attirano l’attenzione e ben presto, diviene una conduttrice di punta di Rai 2. Infatti è al timone di programmi sportivi come Dribbling. Negli anni 90 la sua popolarità è cresciuta e, si è affermata come una delle timoniere più apprezzate di casa Rai.

Antonella Clerici: ex compagno, figlia e marito, ricovero in ospedale

Con il programma gastronomico La prova del cuoco viene consacrata come la regina dei cooking show all’italiana e dopo una breve pausa è tornata poi sugli schermi. La Clerici è molto riservata circa la sua vita privata, per questo l’ha lasciata lontana da occhi indiscreti. Dopo le nozze con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket, celebrato nel 1989 e terminato nel 1991, Antonella Clerici ha avuto una relazione con Massimo Giletti poi terminata. Nel 2007 balza agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Eddy Martens dal quale nel 2009 ha avuto sua figlia Maelle.

La loro storia d’amore naufraga nel 2016, rumor insistenti hanno fatto riferimento ad un presunto tradimento di Eddy consumato ai danni di Antonella. Oggi, la splendida conduttrice è felice accanto all’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale convive insieme a sua figlia in una splendida abitazione tra le montagne piemontesi. Di recente, la conduttrice tramite una IG stories ha rivelato di aver subito un intervento, lanciando un importante monito, quello della prevenzione.

La Clerici ha raccontato che il suo ginecologo le ha ricordato di effettuare un controllo ad una cisti ovarica. “Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami”. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie”, ha scritto la conduttrice. Poi ha ringraziato l’equipe medica che le è stata accanto con professionalità ed empatia, ricordando a tutti che la prevenzione è importantissima.