Grandine in arrivo: ecco come proteggere la tua auto

I cambiamenti climatici comportano un’instabilità atmosferica crescente. Prima il caldo, poi la grandine: ma come proteggere l’auto?

Perché grandina in estate e perché i chicchi sono sempre più grandi? La grandine è una precipitazione atmosferica caratterizzata da chicchi di ghiaccio a forma di sfera che possono assumere dimensioni molto grandi, come una palla da tennis. Nel 2023 in Italia, in diverse regioni si è assistito alla cumulonembo, una nuvola colma di acqua e molto grande, al cui interno ci sono delle forti masse d’aria che vanno dal basso verso l’alto. Risalendo fino in cima si scontrano con una temperatura sotto gli 0º, per questo si creano dei chicchi di ghiaccio.

Le grandinate sono molto frequenti in estate, poiché si tratta di un periodo in cui i raggi solari raggiungono facilmente il suolo, creando una differenza enorme tra la temperatura del suolo e, quella percepita nell’atmosfera. Dunque, le condizioni climatiche odierne impongono di adottare delle misure precauzionali per proteggere l’auto. Costantemente esposta alle intemperie infatti, potrebbe subire dei danni, ecco perché è preferibile correre al riparo anticipatamente e, scongiurare il rischio che ciò accada.

Grandine in arrivo: proteggi la tua auto dalle intemperie

Nel 2023 le grandinate improvvise hanno causato molti danni all’ambiente, ai raccolti, alle case e alle auto. Occorre dunque cercare di scongiurare il rischio di danni severi alle proprie automobili, preparandosi alle calamità naturali attraverso la prevenzione. Bisogna mettere in atto delle accortezze per proteggere le auto con delle strategie. Si tratta di soluzioni fai da te, semplici ed economiche che garantiranno però un risultato efficiente.

La grandine può seriamente danneggiare la carrozzeria del proprio veicolo, soprattutto se le dimensioni dei chicchi sono grandi. In tanti hanno lamentato delle ammaccature alle proprie auto, vetri rotti e, giocoforza hanno dovuto riparare le lesioni spendendo cifre talvolta cospicue. Dunque, per evitare che ciò possa accadere di nuovo è necessario correre ai ripari e proteggere preventivamente il veicolo da fenomeni atmosferici avversi.

Innanzitutto, è opportuno parcheggiare l’auto al coperto, in un garage, o sotto un tetto. Qualora non fosse possibile potresti acquistare un telo, assicurati però che la sua resa sia forte. Presta attenzione al fissaggio del telo, deve essere saldato fortemente alla carrozzeria. Nel caso in cui la grandinata dovesse verificarsi senza alcun preavviso e fossi sprovvisto del telo, potresti utilizzare dei coprimaterassi gonfiabili o dei materassini per la piscina per proteggere il veicolo.

La scelta più adeguata resta comunque l’acquisto di una copertura antigrandine. Ce ne sono di ogni misura e prezzo, in ragione delle tue esigenze e della grandezza dell’auto. Inoltre, ti consigliamo di stipulare un’assicurazione che includa la garanzia contro gli eventi atmosferici, che copre dunque i danni causati dalla grandine.