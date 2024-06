Attenzione al melanoma, si tratta di un tumore che colpisce sempre più persone. Quali sono i sintomi e qual è la cura.

In estate si sente spesso parlare di melanoma. Si tratta di un tumore causato dalla degenerazione dei melanociti, le cellule che formano la pelle. La nostra pelle è un organo che funge da barriera protettiva contro il mondo esterno, è il più esteso dell’organismo ed è formata da tre strati: l’epidermide, il derma e il tessuto sottocutaneo. In condizioni normali, i melanociti producono la melanina, una sostanza che protegge la pelle dagli effetti dannosi del sole. I melanociti sono cellule che fanno sì che ci si abbronzi quando ci si espone al sole.

Il melanoma cutaneo colpisce le persone anziane, raramente viene diagnosticata ai bambini, mentre c’è un incidenza molto alta tra i giovani adulti over 30. Tra i fattori di rischio c’è l’esposizione massiccia ai raggi UVA e UVB. Dunque in estate è altamente sconsigliato esporsi eccessivamente al sole, poiché le cellule potrebbero subire una modificazione e trasformarsi in un tumore. Anche le lampade e i lettini solari possono rappresentare un fattore di rischio, poiché espongono la pelle ai raggi ultravioletti.

Attenzione all’esposizione eccessiva al sole, si rischia un melanoma, cosa è: sintomi, diagnosi e cura

Anche un anomalo funzionamento del sistema immunitario può causare il melanoma. I soggetti che stanno affrontando chemioterapie o hanno affrontato trapianti o sono affette da malattie debilitanti debbano prestare molta attenzione. Anche le malattie ereditarie possono rappresentare un fattore di rischio molto alto. Il rischio di sviluppare un melanoma cresce pei soggetti di pelle bianca soprattutto se presentano lentiggini o hanno molti nei, capelli e pelle molto chiara.

I sintomi del melanoma sono molteplici, tra i più comuni vi è un cambiamento nell’aspetto di un neo o la comparsa di uno nuovo. Nei che devono far sospettare la presenza di un melanoma sono quelli asimmetrici, i cui bordi sono irregolari, il cui colore non è omogeneo, le cui dimensioni sono aumentate e i nei in che hanno mutato l’aspetto celermente. Tra gli altri sintomi del melanoma vi sono: una presenza di sangue dal neo, un prurito incessante, un nodulo ingrossato o un’area particolarmente arrossata.

È importante dunque prendersi cura di se stessi, cercando di ridurre l’esposizione al sole e limitando al minimo l’utilizzo di lampade o di lettini abbronzanti. Imprescindibile è poi l’utilizzo della crema solare e, particolari attenzioni vanno riservate ai bambini. La diagnosi viene effettuata da uno specialista attraverso una biopsia, inoltre anche gli esami di diagnostica per immagini come TAC e risonanza magnetica sono necessarie al fine di stabilire se la malattia si sia estesa o meno. Il melanoma si cura con l’asportazione chirurgica, la portata dell’intervento dipende dallo stadio del tumore. In alcuni casi i soggetti affetti da melanoma vengono sottoposti all’immunoterapia o alla chemioterapia.