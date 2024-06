Il cane innamorato pazzo di Pavarotti: la sua reazione quando ascolta il tenore è virale

Il labrador, protagonista di questo video esilarante si è lasciato andare ad un’interpretazione da Oscar. Pavarotti è il suo idolo.

Che Pavarotti fosse un mostro sacro della musica mondiale è indubbio, ma che avesse conquistato anche i cani, forse nessuno lo avrebbe mai immaginato. Eppure, è quanto ha dimostrato il dolcissimo labrador, protagonista della clip che ha fatto il giro della rete. Il video è rimbalzato velocemente da un social all’altro, lasciando letteralmente attoniti gli internauti. Il cane infatti udita la voce, potente e melodica del compianto tenore, è tornato indietro e, si è posizionato dinanzi al televisore, quello che ha fatto dopo è straordinario.

La reazione del labrador ha incantato la rete e, in tantissimi si sono chiesti cosa lo abbia spinto a reagire in un modo così inaspettato. Si suppone, che il cane abbia particolarmente gradito la performance di Pavarotti e, che a suo modo, abbia voluto partecipare all’esibizione trasmessa in TV. Come ben si evince dal video, il labrador stava per varcare la soglia della porta per dirigersi in giardino quando, ha udito la voce del tenore. A quel punto, ha drizzato le orecchie ed è tornato velocemente sui suoi passi.

Il Labrador non resiste e reagisce, la voce di Pavarotti lo ha conquistato

Il cane si è accomodato dinanzi al televisore ed ha iniziato ad ululare, cercando di mimare la voce del tenore. Un gesto esilarante, ma che nasconde un significato ben preciso. Vi siete mai chiesti perché, infatti, i cani ululano quando ascoltano la musica? Si tratta di una strategia tesa dimostrare la propria appartenenza al branco.

In altri casi, questa reazione potrebbe anche indicare uno stress molto forte vissuto dal cane o un fastidio intenso, specie se il volume della musica è altissimo. In genere si tende comunque a pensare che l’ululato sia una sorta di lamento che il cane emetta allorché senta una melodia non gradita, ed invece gli esperti ritengono che sia una risposta positiva.

Quando infatti i cani ululano esprimono un forte gradimento verso ciò che stanno ascoltando ed iniziano, a loro modo, a simulare la melodia. Indipendentemente dalla causa è sempre opportuno prestare particolare attenzione al cane e, cercare di individuare il momento esatto in cui l’ululato ha inizio. Soltanto così è possibile comprendere le reali motivazioni che inducono il cane ad ululare.