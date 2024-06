Harry sta vivendo un incubo a causa di Re Carlo: cosa succede tra i due

Harry sta vivendo un vero e proprio incubo a causa di suo padre, Carlo: la situazione tra di loro è sempre più tesa.

Continuano le beghe e i dissapori tra i Royal. Nonostante stiano attraversando dei momenti particolarmente concitati e tristi, non smettono di lanciarsi frecciatine. Chi sperava che a causa delle circostanze avverse che li hanno travolti, potessero riavvicinarsi e, lasciarsi tutti dissapori alle spalle, deve ricredersi. Kate e Carlo stanno affrontando le cure per sconfiggere il tumore che li affligge, per tali ragioni i sudditi speravano che William potesse contare sul supporto di suo fratello Harry, che ormai è lontano dal Regno Unito da anni.

Il Duca di Sussex vive insieme alla sua consorte Meghan e ai figli, lontano da Palazzo, per questo deve rispettare dei protocolli formali per avere rapporti con i Royal. Non c’è alcuna eccezione che tenga, Harry per trascorrere del tempo con suo padre, Carlo deve accettare talune condizioni. Il Sovrano è intenzionato a riallacciare il rapporto con lui, con la sua consorte e con i nipotini Archie e Lilibet, ma ha sancito una regola che non può essere trasgredita.

Re Carlo pretende da Harry un formalismo troppo severo, il Duca sta vivendo un vero e proprio incubo a causa della sua richiesta

Stando a quanto si apprende dai tabloid internazionali, qualora Herry voglia telefonare a suo padre deve necessariamente prendere un appuntamento. Si tratta di una pretesa a dir poco sconcertante, visto che si tratta di suo figlio. La pretesa del Sovrano avrebbe irritato e non poco Harry, tanto che il loro rapporto sarebbe divenuto sempre più teso. Di fatto, che il loro legame si fosse inesorabilmente incrinato, era ormai già chiaro.

Basti pensare che Harry è tornato a Londra lo scorso maggio in occasione degli Invictus Games, ma non ha incontrato suo padre, malato di cancro. Ora che, Carlo gli ha imposto questa regola ferrea, i rapporti sono peggiorati. Per il Duca di Sassex prendere un appuntamento per poter parlare al telefono con suo padre rappresenta un incubo.

Invero, si tratta di una procedura formale a cui devono sottostare tutti, poiché il Sovrano ha un’agenda fitta di impegni. Ma, nessuno si sarebbe mai aspettato che anche suo figlio dovesse fissare un appuntamento per un colloquio telefonico. Insomma, la situazione tra loro sembra essere giunta al capolinea, proprio in un momento così delicato, i Royal sono sempre più distanti emotivamente.