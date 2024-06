Soldi in arrivo, via libera al bonus di luglio: tutte le novità

Bonus di luglio: soldi in arrivo per queste categorie. Controlla se spetta anche a te. Tutto quello che c’è da sapere.

Continuano a versare in condizioni di precarietà migliaia e migliaia di famiglie italiane. Per questo, il Governo ha sancito dei bonus, dei sostegni, delle agevolazioni per far sì che coloro che ne abbiano diritto possano usufruirne. Il contesto economico contemporaneo è precario, il mondo del lavoro è in crisi e l’inflazione alle stelle. Il carovita fa sentire pesantemente i suoi effetti e, tantissimi cittadini hanno difficoltà a gestire la quotidianità, fatta di spese e di adempimenti degli oneri contributivi.

C’è stata una piccola flessione in positivo dell’inflazione rispetto al 2023, ma l’aumento dei prezzi dei beni di primo consumo risulta essere inarrestabile, per questo, molte famiglie sono in ginocchio. Con la Legge di Bilancio 2024, ‘ l’Eesecutivo ha introdotto e aumentato l’importo di diversi bonus. Inoltre è stata prevista anche la riduzione del cuneo fiscale. La riduzione del cuneo fiscale ha sancito una diminuzione delle trattenute economiche e fiscali sull’importo lordo della retribuzione dei lavoratori pari al 5%.

Soldi extra a luglio: tutte le novità

Significa che i lavoratori hanno visto ridursi le trattenute per il pagamento delle tasse nella loro busta paga. Resta però invariato il prezzo dei beni di prima necessità e, non solo. Dunque anche se vi è stato un minimo aiuto, la situazione non cambia. A luglio però potranno contare su nuove entrate. Come ogni anno infatti, i lavoratori dipendenti e molti pensionati riceveranno la quattordicesima, un’entrata che arriva proprio in estate.

Si tratta di una mensilità aggiuntiva e, ne hanno diritto i pensionati INPS, INPDAP, ENPALS e coloro che appartengono alle gestioni AGO, esclusive ed esonerative, purché rispettino le soglie reddituali sancite per legge. La quattordicesima per i lavoratori dipendenti è prevista in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro che hanno sottoscritto. Per quanto concerne gli importi, la quattordicesima mensilità è calcolata sulla base degli anni di contribuzione e, dunque il suo importo varia di anno in anno.

Così come sancito nella Circolare INPS numero 1 del 2.1.2024 gli importi minimi per luglio 2024 sono di 366 euro e, in talune condizioni possono giungere sino ad un importo massimo di 655 euro. Con la quattordicesima mensilità, i beneficiari tendono ad acquistare prodotti di ogni genere, si tratta di un incentivo ai consumi, uno strumento economico utilissimo per mettere in moto il mercato.