Royal Family senza pace: la terrificante profezia di Nostradamus

Non c’è pace per la Royal Family: la terribile profezia di Nostradamus sta per abbattersi su di loro.

Continuano i drammi e le sventure per i membri della Royal Family. Il Sovrano Carlo III e la sua amatissima nuora, Kate Middleton, moglie di William stanno affrontando sfide impervie. Entrambi infatti stanno combattendo contro il cancro, che li ha colpiti rispettivamente, pochi mesi fa. Ambedue hanno ricevuto una diagnosi che non gli ha lasciato scampo, hanno dovuto scendere in campo e, lottare per tornare alla vita di tutti i giorni. Kate Middleton, su consiglio di medici esperti, ha deciso di sottoporsi ad una chemioterapia preventiva volta a debellare le cellule cancerose e, a scongiurare il rischio che il tumore torni in un futuro.

Carlo invece ha un cancro alla prostata e, secondo informazioni ufficiose, si starebbe sottoponendo ad una radioterapia, anche se c’è il massimo riserbo al riguardo. Anche Kate ha scelto la via della riservatezza, ha chiesto infatti ai tabloid inglese ed internazionale di astenersi dalla pubblicazione di notizie circa le sue condizioni di salute. Ha assicurato che avrebbe, di volta in volta, divulgato attraverso comunicazioni annunciate dai suoi collaboratori come procedessero le cure. Stando a quanto si apprende da fonti vicino ai Royal, le condizioni di salute di entrambi resterebbero precarie, anche se a poco a poco Carlo ha ripreso a presenziare ai pubblici eventi. Kate invece potrebbe tornare in pubblico soltanto a partire dal 2025.

Royal Family: la terrificante profezia di Nostradamus sta per avverarsi?

Secondo i beninformati la Principessa avrebbe perso molto peso, i suoi capelli sarebbero sempre più radi e la stanchezza le impedirebbe di trascorrere del tempo al di fuori delle mura di Palazzo. Per questo, avrebbe deciso di recuperare le energie e le forze, prima di riprendere ad assolvere i suoi doveri. Insomma, per i membri della Royal è un periodo buio, ma stanno cercando di lasciarsi tutto alle spalle attraverso le cure di professionisti esperti. Come se non bastasse, una terribile profezia si è abbattuta su di loro.

Nostradamus, infatti ha previsto che Carlo abdicherà presto. L’astrologo francese, noto per le sue profezie, ha fatto sapere che il Re potrebbe abdicare a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute. Potrebbe certamente essere un caso il riferimento alla salute precaria, ma in tanti stanno letteralmente tremando al pensiero che ciò possa accadere. La profezia ha dunque gettato nello sconforto migliaia e migliaia di sudditi.