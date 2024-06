Francesca Fialdini: età, fidanzato famoso, lauree, dove vive, foto instagram

Francesca Fialdini è una delle donne più amate della televisione nostrana. Ma cosa si conosce della sua vita privata?

Classe 1979 Francesca Fialdini è nata l’11 ottobre a Massa ed ha 44 anni. Ha conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, città in cui vive. Ben presto ha iniziato a lavorare, entrando a far parte della redazione di Radio Vaticana nel 2004. In seguito ha dato il via alla sua carriera da inviata, divenendo poi una conduttrice del programma A sua immagine, in onda su Rai 1. Dal 2021 sino ad oggi è stata al timone di Radio 2 a ruota libera. Francesca Fialdini è molto apprezzata dal pubblico di casa Rai per la sua competenza, per la spigliatezza e per la comunicazione diretta e sincera.

Per questo è molto seguita sui suoi profili social dove si diverte a restare in contatto con i fan. Posta infatti foto e video che la ritraggono durante le sue giornate. La conduttrice è particolarmente riservata, per cui non ama parlare della sua vita sentimentale-affettiva, preferisce tutelare la privacy. Anche per questo, c’è particolare curiosità nei suoi confronti, in tanti si chiedono se abbia o meno un compagno. Per anni si è chiacchierato di un uomo misterioso e fascinoso che le starebbe a fianco.

Francesca Fialdini: chi è il misterioso fidanzato

Si vocifera che si tratti di Nilo Brunetti. La sua identità è avvolta da un velo di mistero, ciò che si conosce di lui è la professione, è un odontotecnico originario di Oggiono, in provincia di Lecco. Nel 2017 la conduttrice ha svelato nel corso di un’intervista di essere sentimentalmente legata ad un uomo da circa 4 anni, rivelando che la relazione con lui le procurava serenità e gioia, soprattutto perché aveva trovato completa accettazione e rassicurazione.

Un amore dunque autentico e sereno, anche se la conduttrice non ha mai parlato apertamente di questa relazione. Francesca Fialdini preferisce tenersi lontana dalla esposizione mediatica, ad oggi dunque non è certo se sia ancora in coppia o meno. La sua estrema discrezione rappresenta di fatto uno scudo che la protegge da eventuali pettegolezzi e dal chiacchiericcio sterile.

Protegge i suoi sentimenti da occhi indiscreti, fatto che la rende particolarmente apprezzata dai fan. Basta dare una veloce occhiata alla sue pagine social per scorgere il grande affetto che nutrono nei suoi riguardi. I telespettatori sono certi che possegga delle innumerevoli qualità interiori, che sia autentica, leale e gentile. Doti rare ed encomiabili.