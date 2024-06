“Elena D’Amario in sostituzione”, chi rischia il posto ad Amici

Elena D’Amario è finita al centro di una bufera mediatica. La ballerina è tra le più chiacchierate di Amici. Ecco perché.

Si è conclusa una delle stagioni più controverse e chiacchierate di Amici, il talent show condotto dalla ineguagliabile Maria De Filippi. Ad alzare la coppa al cielo è stata la giovanissima e talentuosa, Sarah Toscano, la cantante che si appresta a divenire una star del pop nazionale ed internazionale. Lo sostengono i suoi tantissimi fan che hanno scommesso sulla sua straordinaria carriera. L’edizione del programma appena terminata è stata tra le più seguite, i ragazzi si sono messi in gioco senza riserve e, sono nate anche delle amicizie e delle storie d’amore che hanno appassionato i telespettatori.

Non sono mancati poi i colpi di scena e l’interesse dei fan, come di consueto, si è diretto anche verso i professionisti del talent show. Tra i più amati c’è Elena D’Amario, ex allieva della scuola che ha portato il suo talento in giro per il mondo, per poi tornare a casa. Oggi è infatti una professionista del corpo di ballo di Amici e, in tantissimi vorrebbero vederla salire in cattedra. Basta dare una veloce occhiata alle pagine social dedicate al programma per comprendere quanto i telespettatori sognino di poterla ammirare in veste di insegnante.

Amici 24, “Elena D’Amario in sostituzione”, chi rischia di andar via

Sembrerebbe che il sogno di molti stia per diventare realtà, voci di corridoio parlano infatti di una sostituzione imminente, Elena D’Amario potrebbe dunque divenire, nella prossima stagione del talent show, una docente e andrebbe a sostituire un famoso insegnante. La notizia si è diffusa velocemente in rete, creando un vero e proprio polverone mediatico poiché, alcuni non condividono l’ipotetica scelta di sostituire il coach con Elena. Voci ufficiose sostengono che Emanuel Lo potrebbe lasciare Amici per tornare in Rai.

Se il maestro di hip-hop non dovesse esserci nella prossima stagione, Elena D’Amario potrebbe diventare una nuova professoressa. Una notizia che ha entusiasmato e non poco i suoi fan che sperano di poter assistere a questa sua “promozione meritatissima”.

D’altro canto i fan di Emanuel Lo sperano di rivederlo nel talent. Come accennato, si tratta di rumors, per cui è necessario attendere per scoprire cosa accadrà. Non resta dunque che aspettare la messa in onda delle nuova stagione di Amici. La grande squadra che lavora al fianco di Maria De Filippi è già al lavoro per il reclutamento degli allievi che si accaparreranno il banco nella scuola.