Tina Cipollari è una delle donne più apprezzate dello showbiz nostrano. Ma cosa si conosce della vita privata della celebre vamp?

Il nome di Tina Cipollari è indissolubilmente legato, ormai da circa un ventennio, al talk sui sentimenti condotto da Maria De Filippi. Orde ed orde di telespettatori asseriscono infatti che lo show, senza il suo contributo, non avrebbe lo stesso appeal. Tina è considerata infatti un pilastro di Uomini e Donne, tantissimi italiani non nascondono di attendere con trepidante attesa la messa in onda delle puntate per assistere ai suoi simpaticissimi “siparietti “. Fiore all’occhiello del talk sulle emozioni di Canale 5, è divenuta a poco a poco un’amica per gli italiani.

Tina possiede un carattere schietto e sincero, non le manda a dire a nessuno, è irruente e decisa nel ciò che pensa. La sua autenticità talvolta le è costata qualche critica da parte di chi ritiene che abbia, in taluni casi, superato i limiti del rispetto altrui, ma con determinazione la sagace vamp, ha allontanato ogni accusa, rispedendo le critiche al mittente. Che piaccia o meno non si può negare che la sua presenza nello studio di Canale 5 ha un impatto considerevole sugli ascolti, Tina è in grado di spaccare a metà l’opinione pubblica, tenendo però di fatto, altissimo l’interesse del pubblico.

Tina Cipollari, età, dieta, marito e figli, ex fidanzato, dove vive, chirurgia: tutto sulla vamp di Uomini e Donne

Tina Cipollari è nata il 14 novembre del 1965. Il suo approdo sul piccolo schermo è avvenuto quando ha partecipato ad Uomini e Donne, è stata infatti una delle corteggiatrici del primo tronista del talk. Grazie al programma ha conosciuto il suo ex marito, Kikò Nalli dal quale ha avuto tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco. Hanno vissuto un matrimonio bellissimo, poi l’amore è terminato e, nel 2018 si sono separati ufficialmente. Hanno cercato di superare una crisi molto forte, ma non ci sono riusciti ed hanno preso strade diverse.

Al momento, la sagace opinionista sembrerebbe essere single, ha chiuso infatti una relazione importante con il suo ex compagno, Vincenzo Ferrara anche se i rumors recenti hanno parlato di un possibile riavvicinamento tra i due. Tina non ha mai negato di essere cambiata molto rispetto ai suoi esordi in televisione. L’opinionista di Uomini e Donne ha detto a chiare lettere di aver preso del peso anche a causa delle gravidanze, in diverse occasioni ha dichiarato di pesare circa 84 kg per un 1,64.

Ha poi iniziato un percorso dimagrante, perdendo 10 kg. Nel 2023 infatti il suo peso oscillava intorno ai 74 kg. Qualcuno l’ha attaccata accusandola di aver ecceduto con i ritocchini estetici, invero non sembrerebbe affatto che abbia cambiato il suo aspetto, di certo il make-up e l’acconciatura hanno contribuito a rendere la sua immagine differente rispetto al passato.