Mai più vestiti accatastati sul divano: la geniale soluzione Ikea, a soli 15 euro

Dimentica i vestiti accatastati sul divano: la soluzione geniale arriva dall’Ikea e costa soltanto 15 euro. Affrettati ad averlo.

Avere un guardaroba ordinato è il sogno di molte. Non tutti riescono ad esaudire questo desiderio, la motivazione è da ricercare nel fatto che oggi, le abitazioni sono piccole rispetto al passato e, altresì al fatto che non sempre si compiono le scelte giuste per quanto concerne il mobilio. Inoltre, grazie alla moda sempre più economy ed ai saldi ricorrenti, è possibile acquistare capi di tendenza a prezzi molto bassi, circostanza che incentiva i fashion addicted ad avere sempre più outfit da sfoggiare.

Il problema è che spesso non si ha dove riporre Il vestiario e, il guardaroba diventa via via più difficile da gestire. Vivere in un’abitazione totalmente in ordine e, con armadi in grado di avere molti vestiti al suo interno, non è una sfida semplice. Si può però ovviare a tale problematicità, mettendo in atto un trucchetto per ottimizzare gli spazi e sfruttare al meglio ogni centimetro. L’idea geniale arriva dal famoso brand, Ikea. Presso l’azienda infatti possibile trovare soluzioni congeniali alle proprie esigenze.

La geniale soluzione Ikea, a soli 15 euro ed arriva dall’Ikea

Un guardaroba grande e capiente è il sogno di tante persone, ma nella maggior parte dei casi, si tratta di un desiderio difficile da concretizzare. Quando infatti le abitazioni sono particolarmente piccole è necessario sfruttare ogni centimetro e, non è semplice, per questo in molti preferiscono affidarsi alle mani sapienti di un esperto. Oggi, gli arredatori di interni, grazie ad un lavoro meticoloso riescono a trarre il meglio anche da spazi ridotti. Come accennato, è possibile anche far da sé, rivolgendosi all’Ikea. Con una serie di strategie si può avere un guardaroba ordinato, senza rinunciare allo shopping.

1. Sfruttare le altezze. Per avere il massimo dell’efficienza è necessario ricavare gli spazi per tutta l’altezza dell’armadio. Nel caso in cui gli abiti sono particolarmente lunghi è consigliato sistemare i bastoni e le grucce almeno a 110 cm.

2. Non è strettamente necessario acquistare un armadio. Si possono infatti prediligere soluzioni componibili ed aggiungere una illuminazione a led.

3. Sfruttare i contenitori. In ogni armadio ce ne sono di vari tipi, in plastica, bambù, di ogni misura e capienza.

Ma, come accennato, la soluzione per avere un armadio sempre in ordine arriva dall’Ikea. Si tratta di una serie di attaccapanni, appendiabiti e ganci che si inseriscono nel guardaroba e garantiscono una sistemazione ad hoc. Si tratta della collezione TJUSIG. Il design è semplice e minimal. Con questi complementi, ogni angolo inutilizzato del guardaroba verrà sfruttato al massimo, provare per credere.