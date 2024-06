Lino Banfi: età, lutto, moglie e figli, dove vive, pensione. Tutto sull’attore

Lino Banfi è uno degli attori italiani più famosi al mondo. Ma cosa si conosce della sua vita privata? Quello che c’è sa sapere.

Classe 1936 Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi è nato il 9 luglio ad Andria, in Puglia, sotto il segno zodiacale del Cancro. È figlio di Riccardo e Nunzia e a soli tre anni, la sua famiglia si trasferisce a Canosa di Puglia dove vive fino ai 18 anni. I suoi genitori volevano che entrasse in seminario, ma la sua passione per lo spettacolo lo porta ad intraprendere la carriera nel mondo del cinema e dell’arte in generale. Ha le sue spalle una lunga gavetta, ha attraversato dei momenti di difficoltà finanziaria, ma nel 1954 esordisce al teatro di Milano.

Inizia così la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Il resto è storia, oggi Lino Banfi è uno degli attori italiani più famosi al mondo. Ma cosa si conosce della sua vita privata? Dopo dieci anni di fidanzamento il 1 marzo del 1962, Lino Banfi è convolato a nozze con Lucia Lagrasta. La donna è scomparsa nel 2023 e dalla loro unione sono venuti al mondo, Rosanna nel 1963 che ha seguito le orme del padre, ed è un’attrice, Walter nel 1968 che è un regista e produttore cinematografico. Lino Banfi ha due nipoti che adora, sono figli di Rosanna. Virginia nata nel 1993 e Pietro nel 1998.

Lino Banfi: chi era la moglie e dove vive: tutto sull’attore

Oggi, insieme ai figli l’attore gestisce il ristorante Orecchietteria Banfi, si trova nel quartiere Prati a Roma. Vive a Roma in una grande villa nei pressi di Piazza Bologna. Ha avuto un rapporto bellissimo con sua moglie, Lucia. Il loro amore è iniziato nel 1952 e, dopo dieci anni si sono sposati. La donna si è poi ammalata di Alzheimer e Lino, in diverse occasioni ha parlato del grande dolore che ha provato quando ha saputo della diagnosi.

La loro relazione è sbocciata a Canosa di Puglia, quando lui non aveva ancora raggiunto il successo e, lei era poco più di una ragazzina. La donna lo ha sostenuto nei momenti più belli e in quelli più difficili, così come del resto ha fatto lui. Ospite a Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin, Lino Banfi ha raccontato che nel corso della pandemia, in rari momenti di lucidità, sua moglie s’era lasciata andare ad affermazioni che lo hanno toccato molto. “Mia moglie, in questo periodo mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto: “Senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio”.